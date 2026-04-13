Snow Man佐久間大介が自身のXを更新し、自然の中での私服ショットを公開した。

【写真】自然の中で佇む佐久間大介（全2枚）／センスが光る佐久間大介の私服コーデ

■佐久間大介が自然の中で見せたリラックスした表情

佐久間はXで「なごみ」と投稿し、広がる麦畑を背景にした1枚を公開。グレーのキャップにライトグレーのパーカー、黒Tシャツ、デニムパンツを合わせたラフな装いで、ピンクヘアも印象的な自然体ショットとなっている。

デニムパンツにはチェーンアクセサリーやイカのキーホルダー、木札のようなチャームも見え、遊び心のある着こなしも目を引く。

両手をポケットに入れ、少し上を見上げる佐久間。のどかな景色と肩の力の抜けたスタイリングが重なり、佐久間のやわらかな魅力が際立つ1枚となっている。

■前日には「快晴」投稿も 自然を満喫する連続ショットに注目

さらに前日には、「快晴」と添えて別カットも公開。グレーのパーカーにデニムパンツを合わせたシンプルな装いで、パーカーのフードをかぶり、青空と山並みを背に、太陽の光を浴びるように立つ姿を披露していた。

ファンからは「どこで何のお仕事してるんだろう？」「そのイカはなに？w」「イカ…？」「いつにも増して美しい横顔」「被写体が良すぎる」「鼻高いし、まつ毛長いし、口角かわいい」「隠しきれない圧倒的“美”」といった声が寄せられている。

■センスが光る、佐久間大介の私服コーデ

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/