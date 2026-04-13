既婚者だけに、気になるところか。オリエンタルラジオの藤森慎吾が4月11日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE 2号店』」に生出演。離婚経験があるフリーアナウンサーを質問攻めする場面があった。

【映像】女性アナ、離婚の原因は

当番組は、文字通りカフェがコンセプト。MCの藤森はマスター役で、この日のパティシエ役はフリーアナウンサーの長久梨那が初めて務めた。長久は離婚歴があり、昨年の誕生日に発表。そのタイミングについては「結婚の発表も誕生日だったので、離婚も誕生日かなと思った」と告げ、共演者たちを笑わせた。

結婚生活は「結婚式から入籍までも時間がかかって、結局3年くらい」と回想。「ただ、別居も1年半くらい」とも付言し、「一緒に…は1年くらいですかね」と苦笑した。これを受け、藤森は「ごめんなさい。別居の理由を1つだけ教えてもらっていいですか？」と質問。長久が「ちょっと難しいんですけども、私が機嫌悪くなっちゃって。そしたら『もう別れる』ってことになっちゃいました。で、距離を置こうってことで別居しました」と返すと、「本当に夫婦っていろいろありますから」とフォローを入れた。

続けて、「ここだけ切り取ると、『いや、そんなことで？』と思うかもしれないけど、積み重ねですからね」と発言。長久が「私も、もちろんいけないことがたくさんあったので…」と振り返る中、「結構、機嫌が悪くなると変わるタイプですか？」「何を言われたんですか？参考にしたいんですよ、私。今は夫婦円満にやってますけど」などと興味を示し、さらなるスタジオの爆笑を誘った。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

