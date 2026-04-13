タレント上沼恵美子（71）が13日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。71歳の誕生日を迎えたこの日、8年ぶりとなる大阪・フェスティバルホールでの単独公演を10月に開催すると発表した。

10月26日、27日の2日間、大阪の名ホール・通称「フェス」に“歌手・上沼”が降臨する。単独公演は2018年以来8年ぶり。上沼は「気持ち新たに頑張っております。ほんとにやることになりました！2日もやります！力入っております。集大成という形で精いっぱい頑張ります」と意気込み、自身の曲はもちろん「昭和歌謡を歌わせてもらったり、おしゃべりもたっぷり」と構想を語った。

上沼は、誕生日の生放送に「長生きしてすみません。何回祝ってもらったやろうね」との第一声で笑わせたが「充実した70歳でした」と報告。71歳も「老けないがテーマ。仕事に勝るものはない。背筋が伸びるような緊張感、刺激がいる」と語り、初日にいきなりコンサート開催の大きな発表。老ける暇もない、さらなる充実の1年となりそうだ。

過去には定番となっていたフェスでのコンサート。毎回チケットが即完売する人気だったが、コロナ禍の影響などもあり、最近は単独公演を見合わせていた。歌番組やイベントでの数曲歌唱など歌手活動は続けており、昨年6月には、シングル「人生泣き笑い／大阪ラブレター」を発売。同曲のヒットやコンサートへの意欲を同番組でもたびたび口にしていた。