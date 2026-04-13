◇MLB レンジャーズ5-2ドジャース(日本時間13日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの佐々木朗希投手がレンジャーズ戦に先発登板。4回2失点で、チームは敗れて2敗目（0勝）を喫しました。

佐々木投手は初回、ヒットと四球でいきなり無死1、2塁のピンチを迎えます。しかし3番のコリー・シーガー選手を156キロのストレートで空振り三振とすると、続く打者もストレートで空振り三振。さらに2アウトからジョク・ピダーソン選手をスプリットで空振り三振とし、三者連続三振でピンチを切り抜けます。

その裏、「1番・DH」の大谷翔平選手が先頭打者ホームランを放ち、ドジャースが1点を先制。佐々木投手は2回、四球とツーベースで1アウト2、3塁のピンチを迎えるも、空振り三振と内野フライで得点を許さず。1点のリードを守ります。

しかし3回、先頭打者のエバン・カーター選手にホームランを浴びて同点とされると、2アウトからタイムリーを浴びて2失点目。4回は無失点に抑えましたが、毎回四球を与えるなど制球に苦しみ、4回94球、被安打5、6奪三振、与四球5、2失点という内容。今季初勝利とはならず、2敗目を喫しました。

佐々木投手はこの日の登板を振り返り「1番の反省は球数が多かったので、イニングを投げられなかったこと。ただ初回に三振を取って、ランナーを得点圏に背負いながらも初回、2回と粘れたところは良かったですし、三振が取れたところも良かったです」とコメント。

また5つの四球には「技術的にシンプルに上手くいっていないだけだと思うので、そこは本当に実力不足でしかない」とコメント。「今の課題はこれから先自分が苦しい時に助けてくれる引き出しになると思うので、ここは気持ちとかそういう他の要因で片付けることは簡単なんですけど、技術的なところで向き合ってやっていくことが大事だと思います」と話しました。

また、この日の相手先発は、2度のサイ・ヤング賞受賞歴を持つジェーコブ・デグロム投手。デグロム投手との投げ合いには「本当に素晴らしいピッチャーだと思うので。去年もテキサスでいましたし、昔テレビで見たので、今日は投げ合えて、僕の中ではすごく嬉しかった」と話しました。

今季3試合目の先発のマウンドを終えた佐々木投手ですが、ここまで投球イニングは4回、5回、4回という内容。次回登板に向け、目標を「なるべく中継ぎに負担をかけないように、少ない失点で長いイニングを投げること」と話しました。