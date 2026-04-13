©︎HEADWAX ORGANIZATION CO.,LTD.

hide with Spread Beaverによる東京体育館2daysワンマン＜hide Memorial Day 2025 hide with Spread Beaver “REPSYCLE” -Life is still going on!!-＞の模様を収録した2枚組ライブBlu-rayが、7月1日にリリースされることが決定した。

スペシャルパッケージ『REPSYCLE THE REPSYCLED』は2枚組ライブBlu-rayに加え、5月2日にCD単品発売されるオリジナルアルバム3作のリマスター盤(『HIDE YOUR FACE (2024 Remaster)』『PSYENCE (2024 Remaster)』『Ja,Zoo (2024 Remaster & REPSYCLE)』)に未収録の楽曲をリマスタリングした最新音源11曲含む、“未発表のデモ音源”をボーナストラックとして収録したスペシャルCD「REPSYCLE +」を同梱したほか、hide with Spread Beaverワンマンライブ初日のVR映像視聴およびスペシャルCD収録曲のハイレゾ音源をダウンロードできるダブルシリアルコードも封入された豪華パッケージとして届けられる。

©︎HEADWAX ORGANIZATION CO.,LTD. / Photo by KAZUKO TANAKA(CAPS)

ライブBlu-ray『hide Memorial Day 2025 hide with Spread Beaver “REPSYCLE” -Life is still going on!!-』は2025年5月2日および3日の2日間にわたり、東京体育館を熱狂させた同名のワンマンライブを2枚組Blu-rayに完全収録したものだ。

“hide率いる7人の怪人たち”ことhide with Spread Beaverが、スペシャルゲストにPATA (X JAPAN) と木村世治(ZEPPET STORE)を迎えたステージは圧巻。hide生誕60周年記念スペシャルBOX 『REPSYCLE』に収録された最新リマスター版オリジナルアルバム3枚から構築されたセットリストは、2日間を通して完結する特別プログラムで披露された。

コンセプトは、hideに“宇宙(そら)の旅”から一時帰還してもらうこと。これまで“雲の上のhideとの二元中継”として展開されてきたスタイルが、最新テクノロジーによってアップグレード。’90年代、世界を震わせたhide独自のサウンド＆ヴィジュアルが現代の最良の形で“リサイクル”された。ステージを縦横無尽に駆け回るhideのヴォーカルと、オリジナルメンバーによる生演奏の共演。その奇跡の集大成が2枚組Blu-rayというボリュームで堪能できる決定版の完成だ。

VRゴーグル画像

また、同梱されるリマスターCD『REPSYCLE +』は、前述のスペシャルBOX『REPSYCLE 〜hide 60th Anniversary Special Box〜』および、同BOXのオリジナルアルバム3作リマスター盤に収録されなかった楽曲に最新リマスタリングを施した11曲を収録。「MISCAST」は“REPSYCLE version”として新たに再編集／再ミックスした音源がリマスタリングされた。さらに、この最新リマスター音源11曲に加え、生前のhideの歌声が聴ける未発表のデモ音源「TECHNO POP」をボーナストラックとして収録。こちらは、1997年制作のデモ音源データを現代の技術で再編集／再ミックスし、追加のフレーズなどは入れずに当時の素材のみで構築された貴重な音源だ。

以下に、「TECHNO POP」に関するhideの共同プロデューサーI.N.A.からのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「“REPSYCLE”をテーマにしたスペシャルパッケージということで、当時のデモ音源をリサイクルして形に出来ないものかと思い立ち、数十年ぶりにデータのおもちゃ箱をひっくり返し、1997年に制作されたデモ音源「TECHNO POP」を発掘しました。

荒削りだった当時のトラックを現代の最新技術でブラッシュアップ、新たにミックスを施して、hideの初期衝動を“REPSYCLE”しました。ボーカルは仮歌のまま(歌詞がない状態)ですが、ひさびさの“新曲”お楽しみください」

──I.N.A.

◆ ◆ ◆

©︎HEADWAX ORGANIZATION CO.,LTD.

■スペシャルパッケージ『REPSYCLE THE REPSYCLED』

2026年7月1日(水)発売

※4/13より予約受付開始

※初回生産限定盤

【一般流通販売 (Blu-ray＋CD＋カード1+カード2)】

UIXZ-9013 \17,600(税込) / \16,000(税抜)

【UNIVERSAL MUSIC STORE限定販売 (Blu-ray+CD+カード1+カード2＋グッズ[VRゴーグル])】

D2BJ-1204 \19,800(税込) / \18,000(税抜) ◆パッケージ内容◆

●Blu-ray『hide Memorial Day 2025 hide with Spread Beaver “REPSYCLE” -Life is still going on!!-』

▼DISC1：2025年5月2日 東京体育館でのライブを収録

SPREAD BEAVER (SE) / ROCKET DIVE / SCANNER / DOUBT’97 / CELEBRATION / 50% & 50% / FLAME / PINK CLOUD ASSEMBLY / PINK SPIDER / POSE / HONEY BLADE / OBLAAT / DICE / PSYCHOMMUNITY EXIT / 声 (木村世治) / GOOD-BYE (木村世治 feat. hide) / LEMONed I Scream / 子 ギャル / HURRY GO ROUND / TELL ME / ever free

▼DISC2：2025年5月3日 東京体育館でのライブを収録

PSYENCE (SE) / POSE / BACTERIA / DAMAGE / BEAUTY & STUPID / 限界破裂 / Cafe Le Psyence / FLAME / PINK SPIDER / EYES LOVE YOU (DEATH HOLLYWOOD ver.) / EYES LOVE YOU / MISERY / Junk Story / FISH SCRATCH FEVER / ever free / FLAKE (木村世治) / GOOD-BYE (木村世治 feat. hide) / DICE / DOUBT / CELEBRATION / TELL ME / ROCKET DIVE ●CD『REPSYCLE +(リサイクルプラス)』

▼収録予定曲

MISCAST (REPSYCLE version) [hide] / In Motion [hide with Spread Beaver] / 50% & 50% (Single version) [hide] / EYES LOVE YOU (Single version) [hide] /ピンク スパイダー (Single version) [hide with Spread Beaver] / CELEBRATION featuring hide [I.N.A.・Pata・heath] / Squeeze IT!! [hide] / MISERY (Single version) [hide] / HURRY GO ROUND (hide vocal Take2) [hide with Spread Beaver] / TELL ME (Single version) [hide with Spread Beaver] / Junk Story [hide with Spread Beaver]

※ボーナストラック：TECHNO POP (demo) [hide with Spread Beaver] ●カード1：hide with Spread Beaverワンマンライブ 2025年5月2日のVR映像視聴カード

※hide with Spread Beaverワンマンライブ＜hide Memorial Day 2025 hide with Spread Beaver “REPSYCLE” -Life is still going on!!-＞より2025年5月2日公演のVR映像を視聴できるシリアルコードを記載したカード。 ●カード2：『REPSYCLE +』ハイレゾ音源ダウンロードカード

※オリジナルアルバム未収録11曲の最新リマスター音源に加え、1997制作の未発表デモ音源を収録した『REPSYCLE +』のハイレゾ音源を、バンドルでダウンロードできるシリアルコードを記載したカード。 ●グッズ：オリジナルVRゴーグル ※UNIVERSAL MUSIC STORE限定

※イエローハートデザインのオリジナルVRゴーグルを同梱。

※2025年12月に行われた『hide with Spread Beaver VRシアター』で販売されたものと同一

※対応スマホサイズ160×80×10mmまで ◯特典 :

・UNIVERSAL MUSIC STORE限定特典：A4サイズクリアポスター(5枚セット)

・Amazon.co.jp オリジナル特典：ロゴ入りコットン巾着

◯予約リンク：

・UNIVERSAL MUSIC STORE：https://umusic.jp/GFrgKhqA

・Amazon.co.jp：https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GWPJGG22|B0GWPBT6Y5 ◯VR映像視聴について

・VR映像の再生にはPlus Member ID(登録無料)への会員登録、ならびにVR MODEが提供するアプリ「VR MODE」(無料)が必要です

・Plus Member IDへの会員登録、ならびに「VR MODE」アプリのインストール、VR映像の再生にはインターネット通信環境が必要です

・VR映像の再生には大容量のデータを通信するためWi-Fi環境でのご視聴を強く推奨いたします

・VR映像視聴の推奨環境を事前にご確認ください。https://vrmode.jp/feature/device

・Plus Member ID(登録無料)への会員登録、ならびにVR MODEが提供するアプリ「VR MODE」のインストール、VR映像を再生する際の通信料はお客様のご負担となります

・通信速度制限により通信速度が低下した端末からはアプリ「VR MODE」のインストールおよびVR映像の再生ができない場合があります

・視聴期間を過ぎると動画は視聴できなくなります

・本商品は日本国内専用です

・VR映像視聴期間：2026年7月1日(水)〜2028年6月30日(金) 23時59分

■＜hide Memorial Day 2026 〜Sing along Live “Hi-Ho!”〜＞

2026年5月2日(土) 神奈川・川崎 CLUB CITTA’

open17:00 / start18:00

▼出演

hide / defspiral / CUTT(SPEED OF LIGHTS / shame) / 木村世治(ZEPPET STORE) / TAKA(defspiral)

▼Special Guest

DJ-INA / KOHSHI(FLOW) / KEIGO(FLOW) / 松岡充(SOPHIA) / w-shun(KNOCK OUT MONKEY) / PATA(X JAPAN/Ra:IN) / Ｊ(LUNA SEA)

…and more ※順不同

▼チケット

・前売券 \7,700 (税込)オーダー別

・当日券 未定

※入場の際にドリンク代￥600が必要となります

https://www.hide-city.com/feature/specialsite_mday2026_ticket

（問）クラブチッタ 044-246-8888

主催 HEADWAX ORGANIZATION CO.,LTD.

制作 CLUB CITTA’ / CITTA’WORKS

協力 Universal Music LLC / Fanplus

■ライブ／イベント情報

▼夏フェス＜MIX LEMONeD JELLY＞

9月6日開催予定 ※9年ぶり

▼＜hide with Spread Beaver ワンマンツアー＞

※2023年以来3年ぶり開催予定