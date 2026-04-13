ClaudeでWordの要約や修正が可能な拡張機能「Claude for Word」が登場、これでWord・Excel・PowerPoint用の拡張機能が出そろう
AnthropicがWord用の拡張機能「Claude for Word」のベータ版をリリースしました。Claude for WordをインストールするとWord内でClaudeとチャットすることが可能となり、文書の要約や修正をClaudeに実行させることができます。
Claude for Word | Claude by Anthropic
https://claude.com/claude-for-word
Claude for WordをインストールしたWordの画面が以下。画面右側にClaudeと会話できるサイドバーが表示されています。
Claudeには要約を指示することが可能。
「○○という内容を伝えられる文章にして」あるいは「完成原稿を送信する前に品質チェックして」などと指示すると修正案を提示してくれます。修正案を適用するか否かはユーザーが選択できます。Anthropicは「Claudeが誤った修正を提案することもあるため、適用する前に必ず確認してください」と案内しています。
Claude for Wordは以下のリンク先からインストール可能。ただし、記事作成時点ではベータ版の段階で、Claude TeamとClaude Enterpriseの加入者向けに限定公開されています。
Claude by Anthropic for Word
https://marketplace.microsoft.com/ja-jp/product/office/WA200010453
なお、AnthropicはExcel拡張機能の「Claude for Excel」とPowerPoint拡張機能の「Claude for PowerPoint(旧称：Claude in PowerPoint)」も公開しています。
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