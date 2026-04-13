“36時間不眠”で変わり果てた芸人の姿に川島明も「寝ないとバケモンが仕上がっちゃう」
11日から12日にかけて放送された「ABEMA」開局10周年記念特番『30時間限界突破フェス』内で、『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』が放送された。36時間不眠という異次元の状況下で、お笑い芸人たちの変化が垣間見られた。
【写真】36時間眠らず変わり果てが赤ちゃんの姿
『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』は、「芸人は極限状態でも面白いのか？」をテーマに、総勢24名の芸人たちが“36時間不眠”という過酷な条件のもと、賞金300万円をかけてチーム戦に挑んだ前代未聞の検証バラエティ。番組では、寝起き状態で行う事前収録のニセ企画『覚醒〜寝起最強芸人決定戦〜』と、36時間完徹後に臨む本戦『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』の2ステージを通して、極限状態で生まれる笑いと、芸人たちの“覚醒”と“崩壊”を余すところなく捉えた。
検証には鬼越トマホーク、フルーツポンチ・村上健志、三四郎、ラブレターズ、カカロニ・栗谷、リンダカラー∞ ・Den、や団・ロングサイズ伊藤ら、総勢24名の芸人が参加。チーム吉本、チームマセキ、チームものまね、チームチャンピオン、チーム金、チームキャラと、多彩なメンバーが6チームに分かれ、お笑いバトルを繰り広げた。MCは、ABEMAオリジナル番組初MCとなる麒麟・川島明が担当。見届け人としてとろサーモン・久保田かずのぶ、ゲストとしてタレント・ゆうちゃみ、私立恵比寿中学・小久保柚乃が出演し、前例のない“不眠お笑いバトル”の行方を見守った。
番組冒頭、川島が「元気ですか？」と問いかけると、芸人たちからは「元気なワケあるか！」と総ツッコミが飛び交い、極限状態ならではの異様な空気感の中で本戦がスタート。中でも強烈なインパクトを残したのが、チームキャラの“赤ちゃん”ことネコニスズ・舘野忠臣。うっすらとヒゲを生やし、コンタクトを外してメガネ姿となった舘野に対し、川島は「あれ？ 赤ちゃん…」「赤ちゃん来てますか？」と困惑。舘野はいつもの“赤ちゃん”としての決めポーズを披露したものの、その異様な姿にスタジオは大爆笑となり、川島も思わず「寝ないとバケモンが仕上がっちゃうんだ」とコメントしていた。
果たして優勝の栄冠と賞金300万円を手にしたのはどのチームだったのか…！？ 『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』はABEMAにて配信中。
【写真】36時間眠らず変わり果てが赤ちゃんの姿
『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』は、「芸人は極限状態でも面白いのか？」をテーマに、総勢24名の芸人たちが“36時間不眠”という過酷な条件のもと、賞金300万円をかけてチーム戦に挑んだ前代未聞の検証バラエティ。番組では、寝起き状態で行う事前収録のニセ企画『覚醒〜寝起最強芸人決定戦〜』と、36時間完徹後に臨む本戦『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』の2ステージを通して、極限状態で生まれる笑いと、芸人たちの“覚醒”と“崩壊”を余すところなく捉えた。
番組冒頭、川島が「元気ですか？」と問いかけると、芸人たちからは「元気なワケあるか！」と総ツッコミが飛び交い、極限状態ならではの異様な空気感の中で本戦がスタート。中でも強烈なインパクトを残したのが、チームキャラの“赤ちゃん”ことネコニスズ・舘野忠臣。うっすらとヒゲを生やし、コンタクトを外してメガネ姿となった舘野に対し、川島は「あれ？ 赤ちゃん…」「赤ちゃん来てますか？」と困惑。舘野はいつもの“赤ちゃん”としての決めポーズを披露したものの、その異様な姿にスタジオは大爆笑となり、川島も思わず「寝ないとバケモンが仕上がっちゃうんだ」とコメントしていた。
果たして優勝の栄冠と賞金300万円を手にしたのはどのチームだったのか…！？ 『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』はABEMAにて配信中。