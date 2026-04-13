桜花賞に降臨！ 朝ドラ女優、キュートなワンピース姿に反響
女優の見上愛が12日にInstagramを更新。桜色のワンピース姿を披露すると、ファンから「可愛すぎます」「お姫様感すご!!」といった声が集まった。
【写真】連続テレビ小説『風、薫る』では和装を披露
見上が「本日は、桜花賞のプレゼンターとして阪神競馬場にお邪魔しました！」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、桜を思わせる淡いピンクのワンピースを着て、カメラに微笑みかける姿が収められている。
現在放送中の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）では明治時代を生きるヒロインを演じている見上。彼女のドレス姿にファンからが「桜色の衣装がよくお似合いですね」「お洋服も可愛すぎます」「お姫様感すご!!」などの反響が寄せられている。
■見上愛（みかみ あい）
2000年10月26日生まれ。東京都出身。2020年1月期ドラマ『恋はつづくよどこまでも』（TBS系）で連続ドラマ初レギュラーを務めると、以降は『きれいのくに』（NHK総合）、大河ドラマ『光る君へ』（NHK総合）などの話題作に出演。現在放送中の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）ではヒロインの一ノ瀬りんを演じている。
引用：「見上愛」Instagram（@mikami_ai_）
【写真】連続テレビ小説『風、薫る』では和装を披露
見上が「本日は、桜花賞のプレゼンターとして阪神競馬場にお邪魔しました！」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、桜を思わせる淡いピンクのワンピースを着て、カメラに微笑みかける姿が収められている。
現在放送中の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）では明治時代を生きるヒロインを演じている見上。彼女のドレス姿にファンからが「桜色の衣装がよくお似合いですね」「お洋服も可愛すぎます」「お姫様感すご!!」などの反響が寄せられている。
2000年10月26日生まれ。東京都出身。2020年1月期ドラマ『恋はつづくよどこまでも』（TBS系）で連続ドラマ初レギュラーを務めると、以降は『きれいのくに』（NHK総合）、大河ドラマ『光る君へ』（NHK総合）などの話題作に出演。現在放送中の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）ではヒロインの一ノ瀬りんを演じている。
引用：「見上愛」Instagram（@mikami_ai_）