“マエノリ”ことモデルの前田典子（６０）がプライベートでＢＴＳライブを楽しんだことを明かした。

３月にメンバー７人そろった完全体でのカムバックを果たした世界的人気グループ「ＢＴＳ」。９日に韓国・高陽市で世界ツアーをスタートさせ、高陽市公演はオンライン・ライブ・ストリーミングを実施。前田は１３日にインスタグラムを更新し、「ＢＴＳライブビューイング。ＡＲＭＹ友さんが集まり、プライベートな空間でソウルコンサートのストリーミングライビュを楽しみました！」（原文ママ）と「アミボム」と呼ばれるペンライトを手にした自身のショットをアップした。

「アリランフラッグ付きヤムニョムチキンやキンパなど食べながら、飲みながらアミボム振って踊りながらまるで会場に居るみたいにワーキャーと。あぁ楽しい過ぎたー」と伝え、「推しのストローホルダー。これ、一緒に飲めるいいアイデア。早見優さんも私も箱推しだけど、強いて推すならのメンバーも一緒だった」と同席した早見優との２ショットやメンバーのＳＵＧＡのストローホルダーの写真を添え、推しであることを伝えた。