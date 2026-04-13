パーソルキャリア株式会社が運営する転職サービス「ｄｏｄａ（デューダ）」は、２０２５年１月〜１２月の間、「ｄｏｄａ」エージェントサービスを利用して転職したビジネスパーソンを対象に、転職を実現した時の平均年齢を男女別や転職前の職種別で調査した。

２０２５年に転職した人の平均年齢は３２．９歳となった。前回２０２４年調査からは＋０．２歳とやや上昇し、調査開始時の２０２２年からの推移では３年連続で上昇。男女別に見ても、男性が３３．８歳、女性が３１．４歳となり、２０２２年比、２０２４年比ともに全体と同様の結果となった。

転職者の年代別割合は前回と同様に、「２０代後半」が最も高く、次いで「３０代前半」となった。一方で「２４歳以下」の割合は１１．６%となり、２０２２年比で２．５ｐｔ増加。背景には、仕事内容や職場環境に対する入社後のギャップをきっかけに、より自分に合った条件や環境を求めて転職を検討するケースがあると考えらる。また、「４０代以上」も、１３．９％となり、２０２２年比で３．６ｐｔ増加。理由としては企業のミドル層採用ニーズの高まりや、定年までの１０〜２０年を見据えてキャリアを見直す価値観が個人に浸透しつつあることなどが挙げらる。

転職者の年代別割合を転職前の１２の職種分類別に見たところ、転職平均年齢が最も高いのは「コンサルタント／不動産専門職」（３７．０歳）だった。次いで「企画／管理系」（３５．６歳）、「金融系専門職」（３５．１歳）と続く。これらの職種では、調査を開始した２０２２年以降、転職平均年齢が１．１歳〜２．７歳上昇しており、「４０歳以上」の割合が比較的高い点が特徴となる。一方、「販売／サービス系」は転職平均年齢が３０．８歳と最も低く、２０代の割合が高い職種となっている。これらの結果から、より幅広い年代で転職が行われている専門性や経験の蓄積が評価されやすい職種や、キャリアの初期段階で転職が活発な職種などの傾向も明らかになった。