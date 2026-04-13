東大卒のタレント・三浦奈保子が11日、自身のインスタグラムを更新。テレビ朝日系バラエティー番組「Qさま!!」で共演している大物女優からのプレゼントを紹介した。



【写真】大女優からのプレゼント クジラのデザインがめちゃかわいい

三浦は「な、なんと!!」と書き出し、「Qさま!!でご一緒させていただいている 名取裕子さん(@natochan2023 )に Tシャツをいただいてしまいました!! しかも、名取さんとお揃い...!!」と興奮を隠さない。アップされたTシャツ姿のショットで見せている表情からも歓喜のほどが伝わってくる。



「大女優さんでいらっしゃるのに、 収録でお会いするたびに いつも優しい言葉をかけてくださり、 気にかけてくださる名取さん.. お優しくてお美しくて知的で気品がすごくて気さくで、 最高に憧れの女性です」と人柄にも触れ、「お食事に連れていっていただいたり、 子供たちにまでお菓子をいただいたりもしているのです！女神様です」とエピソードも明かした。



1957年生まれの名取は青山学院大の日本文学部卒。松本清張作品など映画やドラマに数多く出演し、日本アカデミー賞の優秀助演女優賞も2度(「異人たちとの夏」「肉体の門」「妖女の時代」＝1989年、「マークスの山」＝96年)受賞している。



「本当の知性とは何なのかを いつも学ばせていただいています。」と記し、「名取さんのような女性に少しでも近づけるように祈って、 毎日着たいと思います」と結んだ三浦。ファンも「お揃いのTシャツいいですね～!!」「すんごく似合ってるぅ」「胸のくじらがとってもかわいくて素敵」とコメントを寄せていた。



三浦は1987年生まれ、千葉県出身。2014年に一般男性と結婚に結婚し、15年に女児を、17年に男児を出産した。気象予報士やファイナンシャル・プランナー(FP)2級の資格も持っている。インスタグラムでは子どもたちとの様子をはじめ、元旦には女優・釈由美子親子とスキーに行った姿を公開。2月にはアニメ映画「天空の城ラピュタ」のシーンを再現したショットなどをアップしている。



（よろず～ニュース編集部）