歌手でミュージカル女優の佐藤奏子が11日、自身のインスタグラムを更新。ハワイでのウエディング＆ハネムーンのショットをアップした。



【写真】見つめ合う2人 ハワイの絶景に包まれた幸せウエディング

佐藤は「青い空と海に見守られて、 大切な人と新しい一歩を迎えました 見つめ合った瞬間、これまでのたくさんの思い出がふっと蘇り、思わずうるっと」と喜びをつづる。3月31日には「フォトウエディングをしてきました」と記し、リムジンでオアフ島コオリナのチャペルへ向かう様子などを伝えている。



昨年12月22日には前日の21日に結婚したことを報告。「出会った時から、言葉より行動で伝えてくれる 誠実で 思いやりのある彼に、何度も救われてきました。」と記し、婚姻届の上で指輪をした2人が手を重ねる写真を公開。この日の投稿でも、お相手についてあらためて「どんな時も変わらず、まっすぐに愛してくれる人。 そんな人とこれからも歩んでいけることが、心から幸せです。」と思いを文字にした。



「これからも感謝の気持ちを忘れずに、 ひとつひとつの時間を大切に重ねていきたいと思います」と続けた佐藤に、「素敵なウェディングドレス姿」「最高の笑顔」「とっても素敵ですね」といったコメントが届いていた。



山形県出身の佐藤は2013年に「ジュニアクラシック音楽コンクール」で全国3位に。15歳から声楽を学び、東京芸大の音楽学部声楽科ソプラノ専攻を卒業。 大学在籍中の18年にはミュージカル「Guys and Dolls」でヒロインのサラ・ブラウン役に抜擢された。歌手としては東京ディズニーシーのCMなども歌唱。演奏活動やボイストレーナーとしても活躍している。



（よろず～ニュース編集部）