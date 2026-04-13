『テレビ×ミセス』、きょう放送の新カット公開 大森元貴が“巨大急須”抱え…スタジオライブは「StaRt」
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）がMCを務めるTBS系の冠番組『テレビ×ミセス』（毎週月曜 後8：55）第2回が、きょう13日に放送。新企画のショットと、スタジオライブで披露する楽曲が発表された。
【画像】第2回『テレビ×ミセス』、解禁となったショット
きょうの放送回ｇは、メンバーが自ら学校や職場に繰り出し、日本中に眠る才能を見つけ出す新企画【スター発掘×ミセス】が始動する。全国各地の学校や職場を訪れ、自慢の友達を教えてもらい“スターの原石”を発掘する内容。記念すべき初回は、名門女子高で生徒たちの「自慢の友達」を探し出す。果たして、ミセスを唸らせる“スターの原石”は見つかるのか。
スタジオには、塩崎太智（M!LK）（崎＝たつさき）、津田篤宏（ダイアン）、あばれる君というバラエティ豊かな面々がゲストとして登場。渋谷凪咲とともに、ミセスと白熱のゲーム対決を繰り広げる。
「グリーンアップルティーチャレンジ」では、巨大な急須を操る超難関ミッションに挑戦。さらに、平衡感覚を失った状態でランウェイを駆け抜ける新ゲーム「ぐるぐるバットランウェイ」では、再びミセスが粉まみれの危機に…。
さらに今回のスタジオライブでは、Mrs. GREEN APPLEのメジャーデビュー作「Variety」のリード曲「StaRt」を披露する。始まりの季節にふさわしい本楽曲を、冠レギュラーならではのエネルギッシュな演出でお届けする。
【画像】第2回『テレビ×ミセス』、解禁となったショット
きょうの放送回ｇは、メンバーが自ら学校や職場に繰り出し、日本中に眠る才能を見つけ出す新企画【スター発掘×ミセス】が始動する。全国各地の学校や職場を訪れ、自慢の友達を教えてもらい“スターの原石”を発掘する内容。記念すべき初回は、名門女子高で生徒たちの「自慢の友達」を探し出す。果たして、ミセスを唸らせる“スターの原石”は見つかるのか。
「グリーンアップルティーチャレンジ」では、巨大な急須を操る超難関ミッションに挑戦。さらに、平衡感覚を失った状態でランウェイを駆け抜ける新ゲーム「ぐるぐるバットランウェイ」では、再びミセスが粉まみれの危機に…。
さらに今回のスタジオライブでは、Mrs. GREEN APPLEのメジャーデビュー作「Variety」のリード曲「StaRt」を披露する。始まりの季節にふさわしい本楽曲を、冠レギュラーならではのエネルギッシュな演出でお届けする。