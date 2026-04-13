『今日好き』もちゅ、教室でパラパラを踊り狂う 「茎わかめ」の新CMに登場
壮関が13日より、新CM「茎わかめギャル〜教室乱入〜」篇を使用してのTVCM（関西エリア）、WEBプロモーションを開始する。茎わかめがもつ「罪悪感なく、ポジティブに食べられるおやつ」という特徴を、全世代のギャルたちがポジティブにおすすめする。
【動画】歴代ギャル大集合！パラパラを踊り狂う新CM
同社は1991年の創業以来、それまでなかった「素材菓子」というカテゴリを確立させるなど、つねに新しい価値を生み出すことにチャレンジ。海産物では「茎わかめ」を初めて菓子として世に送り出し、農産物では、梅から種を抜き取って柔らかく干した「種抜き干し梅」、お菓子感覚で食べられる「干し芋」など、食材の新しい食べ方を次々に提案、素材菓子メーカーとして成長を続けている。
同CMでは、放課後の教室で「茎わかめっておいしいの？」と怪訝そうな令和ギャルたちが登場。そこに、各世代を代表するギャルたちが続々と乱入。あらゆる味の「そうかんの茎わかめ」をおすすめする。最後は、茎わかめのおいしさに気付いた令和ギャルを中心に、ギャルもギャル男も先生も、教室でパラパラを踊り狂う。
【動画】歴代ギャル大集合！パラパラを踊り狂う新CM
同社は1991年の創業以来、それまでなかった「素材菓子」というカテゴリを確立させるなど、つねに新しい価値を生み出すことにチャレンジ。海産物では「茎わかめ」を初めて菓子として世に送り出し、農産物では、梅から種を抜き取って柔らかく干した「種抜き干し梅」、お菓子感覚で食べられる「干し芋」など、食材の新しい食べ方を次々に提案、素材菓子メーカーとして成長を続けている。
同CMでは、放課後の教室で「茎わかめっておいしいの？」と怪訝そうな令和ギャルたちが登場。そこに、各世代を代表するギャルたちが続々と乱入。あらゆる味の「そうかんの茎わかめ」をおすすめする。最後は、茎わかめのおいしさに気付いた令和ギャルを中心に、ギャルもギャル男も先生も、教室でパラパラを踊り狂う。