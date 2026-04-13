行方不明小学生の重要な手がかりか　山の中で子どもの靴見つかる　13日で3週間のべ約1000人態勢で捜索続く　京都・南丹市

京都府南丹市で行方不明となっている11歳の安達結希さんに関連するとみられる靴が、山の中で見つかった。現場周辺では規制線が張られ、警察や捜索員による捜索が継続。発見された靴は重要な手がかりとして慎重に調べられている。

山の中で子どもの靴が見つかる

京都府南丹市で行方不明となっている男子児童のものとみられる靴が、山の中から見つかり現場周辺では13日も捜索が続いている。

中西是登記者：

行方不明となっている安達結希さん（11）が通う小学校から、自宅のある方向へ約6キロ離れた現場。この周辺では、4日前から捜査員が規制線を設けて捜索活動を続けています。

捜査関係者によると、12日の捜索で安達さんが当日に履いていたとみられる靴が見つかったという。

ブルーシートから見える黒い靴

12日午後にはブルーシートの奥で作業をする捜査員や警察犬の姿もみられ、安達さんにつながる手がかりとして、見つかった靴を慎重に調べているものとみられる。

13日で安達さんが行方不明となってから3週間。捜索態勢はのべ約1000人に達するなか、警察は引き続き情報提供を呼びかけている。