俳優の片岡凜さんが自身のインスタグラムを更新。最新のオフショットを投稿しました。



【写真を見る】【 片岡凜 】 「春ですね。私もぶっ飛びたいわ」 爽やか笑顔のオフショットに反響 「笑顔たまりませんわ」「可愛すぎて滅」





片岡凜さんは「春ですね。私もぶっ飛びたいわ」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像で片岡さんは、黒いコートに赤いリュックというスタイリッシュなコーディネート。高層ビルが立ち並ぶ都心の街路を歩きながら、カメラに向かってふと振り返り、髪が風になびく中で穏やかな笑顔を見せています。







澄んだ青空と新緑の木々、そして強い日差しが春の訪れを感じさせる一枚となっています。





この投稿にファンからは「笑顔たまりませんわ」・「な〜んか見続けていたくなる魅力があるんだよね。」・「凛ちゃんがあこがれです」・「凛ちゃん可愛すぎて滅」などの反響が寄せられています。







【 片岡凜さん プロフィール 】



生年月日：2003/10/06

出身地：群馬県

血液型：O型

サイズ：身長162cm

趣味・特技：英会話・ギター演奏





2022年、優里MV『レオ』出演で女優デビュー。3000万回を超える再生回数で話題に。その他、2022年3月発売の週刊ヤングジャンプの表紙を、異例の抜擢で務めた。ドラマ「石子と羽男」でドラマ初出演。ピンク髪で家出少女を好演し話題に。その後の出演作に、連続テレビ小説「虎に翼」、日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」など。







【担当：芸能情報ステーション】