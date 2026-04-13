「素敵な家族」木下優樹菜、母の手料理＆誕生日祝いショット公開「美味しそう」「お母様、幸せですね」
元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは4月12日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを披露しています。
【写真】木下優樹菜のプライベートショット
3枚目以降では「3月誕生日を迎えたママのbirthdayをお祝いしに」と、家族で訪れたレストランでの母親の誕生日祝いの様子を披露し、さらに14枚目では顔を隠しているものの感激している様子が伝わってくる母親の姿も写っています。
ファンからは、「お誕生日おめでとうございます」「素敵な家族です お母様、幸せですね」「ママも素敵」「美味しそうー！！ミネストローネのレシピ知りたい」「お母さま、ハッピーバースデー いつまでも、元気でですね」と、祝福の声などが多く上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】木下優樹菜のプライベートショット
「いつまでも、元気でですね」木下さんは「娘たちと彼が婆ぁびーの野菜ロールカツとミネストローネが食べたい!!とリクエストしていたのでつくってもらた」とつづり、15枚の写真と1本の動画を投稿。家族とのプライベートな時間を披露しています。1枚目は自身の母親にリクエストしたという手作り料理がずらりと並んだショットで、2枚目はキッチンで母親と長女が一緒に料理をする後ろ姿です。
ファンからは、「お誕生日おめでとうございます」「素敵な家族です お母様、幸せですね」「ママも素敵」「美味しそうー！！ミネストローネのレシピ知りたい」「お母さま、ハッピーバースデー いつまでも、元気でですね」と、祝福の声などが多く上がりました。
「綺麗です」同日の別投稿では「家族で癒され旅 まだまだ写真いっぱいだからゆっくりのせてみる〜」と、旅行先での様子を公開していた木下さん。ファンからは、「綺麗です」「ショートも似合いすぎる」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)