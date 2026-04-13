【明治安田J1百年構想リーグ】浦和レッズ 1−1（PK1ー3） 東京ヴェルディ（4月12日／埼玉スタジアム２００２）

【映像】倒された？PA内での接触→転倒の一部始終

浦和レッズのMF金子拓郎がペナルティーエリア内で相手選手と接触し転倒。PKなしの判定となり、ファンの不満が爆発している。

4月12日に明治安田J1百年構想リーグの第10節が行われ、浦和と東京ヴェルディが対戦。試合は両チームがゴールを奪い合い、PK戦の末にアウェイの東京Vが勝点2を獲得した。

1ー1で迎えた81分、GK西川周作のロングフィードを起点に、金子が右サイドから抜け出す。東京VのMF吉田泰授を背負ってからの鋭いボディフェイントで逆を突き、迅速なターンで潜り込むようにボックス内に進入。首尾良く吉田の前に抜け出した次の瞬間、背後の吉田と接触して転倒。主審の目の前でピッチ上に大の字となったが、主審の笛は鳴らない。金子は地面を強く叩き、PKが与えられなかったことに苛立ちを隠せなかった。

後ろから倒されたようにも見えるこのシーンにDF石原広教も猛抗議し、浦和サポーターも大ブーイングで不満を表明。主審はすぐに試合を再開させず、VAR担当による接触シーンの確認を待った。

解説・福田正博氏が「（金子は）うまく身体を振りながら逆を取りましたけどね」とコメントすると、実況・野村明弘氏から最終ジャッジがノーファウルだったことを告げられる。すると、「完全に入れ替わりましたけど、金子がもう一つ我慢すると印象が変わったのかなという感じもするんですよね。ちょっと（PKを）もらいに行った印象にうつったんですかね。最終的にはレフェリーの主観なので、どう見えるかが非常に重要。プレーを続ける意思を見せて、もう一つ我慢して倒れていたらまた印象が変わっていたと思います」と見解を述べた。

スタジアムが喧騒し、SNS上にもファンの声が飛び交う。「前に入ったと思ったけどないのか」「手かけて倒してるからPKだろ」「え？？これがPKないの？？」「流石に意味わからんぞ」「いや完全にPKやろ…」「今のPKじゃないのは意外」「これがPKにならないなら何がなるのよ？」「完全に入れ替わられて手かけてるけどPKないのぉ？」「ファール取らないのエグすぎる」とジャッジに納得できない様子だった。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）