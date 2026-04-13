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見た目だけ、じゃないんですよ。

長らくプロ向けMacとして君臨していたMac Proの兄貴ですが、つい先日何も言わずに去っていきました。

その退場に涙をこらえきれない皆々様に刺さるかもしれないアイテムを見つけました。弟分たるMac miniをMac Proっぽくできる拡張ケースです。

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見た目だけじゃなくて拡張性もプラス

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ただMac Proのコスプレ…というわけではなく、いやコスプレであることには違いないのですが、見た目だけでなく、この外装には使い勝手をアップさせる機能があります。

まず、前面にはSD / microSDカードスロット。カードスロットのないMac miniちゃんにはうれしい配慮ですね。アクセスしやすい前面なのもさらに良し。

さらに背面にはUSB-A（10Gbps）ポートを2つ搭載。TimeMachineのHDDやマウスやキーボードのドングルはここですね。さらに、容量不足を補えるように底部にはM.2 NVMeの拡張スロット、最大8TBまでのSSDを追加できます。

どうでしょう？ ある意味ロマンを求めるMacドリームであることには違いないのですが、拡張性でちょっと背伸びできると思いません？

実際、外付けハブやカードリーダー、外付けSSDで線だらけになるよりはスマートに拡張できるんじゃないかしら？

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