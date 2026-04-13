全身タトゥーを「バカみたい」と後悔し除去したナナ、インナーウェア姿で“まっさらな素肌”披露

女優のナナが、引き締まったスタイルを披露した。

4月13日、ナナは自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】そんなところまで!? ナナの“全身タトゥー”

公開された写真でナナは、レギンスにインナーウェア姿で帽子をかぶり、鏡越しに自撮りをしている。また、トレーニングパンツにクロップド丈のTシャツを合わせ、ポーズを取る姿も収められている。

日頃の徹底した自己管理をうかがわせるナナは、無駄のない引き締まった体型はもちろん、くびれたウエストラインで見る者を魅了した。特に、体にタトゥーが残っていない点にも注目が集まっている。

（写真＝ナナInstagram）

ナナは以前、全身タトゥーについて「今思えばバカみたいだった」と後悔を明かし、母親の勧めで除去したことを語っていた。今回のインナーウェア姿では、タトゥーのない“まっさらな素肌”を披露し、視線を集めた。

なおナナは現在、ドラマ『CLIMAX／クライマックス』に出演中。同作では女優ハ・ジウォンとの大胆な同性キスシーンでも話題を集めており、4月14日に最終回を迎える予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ〜彼女の決断〜』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。