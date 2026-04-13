【「1/48スケール日本陸海軍航空機」シリーズ新製品】 4月13日公開

帝国海軍 零式艦上戦闘機二一型 （三菱製・前期型）“空母赤城”

ファインモールドは、「第64回 静岡ホビーショー」に向け、プラモデル「1/48スケール日本陸海軍航空機」シリーズの新製品を公開した。「第64回 静岡ホビーショー」は5月13日から5月17日までツインメッセ静岡で開催される。

「帝国海軍 零式艦上戦闘機二一型 （三菱製・前期型）“空母赤城”」（価格：5,500円）が7月、「帝国海軍 零式艦上戦闘機二一型 （中島製） “ソロモン航空戦”」（5,500円）が8月、「零戦用ピトー管（2本入り）（ファインモールド製キット用）」（価格：1,430円）が7月に発売される。

帝国海軍 零式艦上戦闘機二一型 （三菱製・前期型）“空母赤城”

発売時期：7月

価格：5,500円

品番：FZ05

スケール：1/48

JAN：4536318491057

我が国で開発された飛行機の中で「零式艦上戦闘機」といえば、代表的な機種だが、特に前期生産型である二一型は開戦劈頭の真珠湾攻撃で、制空戦闘機としてその成功を導く。

本キットではこの真珠湾攻撃に第一次攻撃隊として参加した、空母赤城戦闘機隊所属機である板谷茂少佐（真珠湾攻撃 第一次攻撃隊／制空隊指揮官）機と、列機を務めた岩間品次一飛曹機をモデル化している。

同社は零戦五二型系列を発売中だが、この零戦二一型の開発に際し、主翼・胴体前部・カウリング・第一風防・垂直尾翼（ラダー）など、ほぼ全面にわたって新設計、新金型として開発した。キットの特徴として、主翼端は折りたたみ/展開状態を選択式とし、キャノピーの枠とガラス部は別パーツ化し、胴体後半部はスライド金型を用いて一体部品とすることで組み立てやすさも両立させている。さらに実機の補助翼（エルロン）は製造ロットにより差が見られるが、本キットでは、突出式マスバランスを装備する三菱製の前期型（通算326号機まで）を再現している。

帝国海軍 零式艦上戦闘機二一型 （中島製） “ソロモン航空戦”

発売時期：8月

価格：5,500円

品番：FZ06

スケール：1/48

JAN：4536318491064

「零式艦上戦闘機」の前期生産型の二一型は緒戦期に目覚ましい活躍を見せる。ソロモンとニューギニア方面における航空作戦「い号作戦」でも奮闘した。この作戦は昭和18年4月7日～15日の間に行なわれ、空母瑞鶴、隼鷹、飛鷹の搭載機と基地航空隊が共同で出撃した。三菱では昭和17年6月に二一型の生産を終えているため、本作戦に従事した零戦二一型の多くは中島製と考えられている。

中島飛行機では昭和16年11月から零戦の量産を開始。中島製の特徴はスピナーが三菱製と比べ尖っており、また製造時期から補助翼（エルロン）の突出式マスバランスは装備されていない。さらに、機体塗装は三菱製と同様だったが、昭和17年夏ごろから中島製の機体には胴体の日の丸に白縁が書かれるようになる。

本キットではこれらメーカーの違いを再現し、キャノピーの枠と透明部を別パーツ化し、胴体後半部はスライド金型で一体パーツとしている。マーキングは空母隼鷹・飛鷹搭載機ほか、明灰白色の202空機も再現できる。

零戦用ピトー管（2本入り）（ファインモールド製キット用）

発売時期：7月

価格：1,430円

品番：AC94

スケール：1/48

JAN：4536318130949

ファインモールド製1/48スケール零式艦上戦闘機用の真ちゅう製挽き物ピトー管。零戦の中でも20mm機銃の銃身が短い、一一型～二二型用にピトー管だけをセットにした製品となっている。金属製ならではのシャープさ、強度を持ち、当社のキットに無加工で取り付けることができるよう長さを調整し、日本海軍ピトー管の特徴である太さが3段式となっている点を再現している。2機分入り。

※主翼から20mm機銃が突出している二二型甲、五二型以降は別製品のAC93 零戦用20mm機銃＆ピトー管セットを使用してください。

第64回 静岡ホビーショー

【会期】

業者招待日：5月13日、14日

小中高校生招待日：5月15日

一般公開日：5月16日、17日

【会場】

ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10）

入場料：無料

※入場には事前登録が必要（4月13日より受付開始）

□「第64回 静岡ホビーショー」公式サイト