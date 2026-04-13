【「1/72スケールジェット機（限定品）」シリーズ新製品】 4月13日公開

アメリカ空軍 F-4G ワイルド・ウィーゼル “湾岸戦争”

ファインモールドは、「第64回静岡ホビーショー」に向け、プラモデル「1/72スケールジェット機（限定品）」シリーズの新製品を公開した。「第64回 静岡ホビーショー」は5月13日から5月17日までツインメッセ静岡で開催される。

「アメリカ空軍 F-4G ワイルド・ウィーゼル “湾岸戦争”」（価格：5,500円）と「アメリカ空軍 F-4G ワイルド・ウィーゼル “SEA迷彩”」（価格：5,500円）が9月、「アメリカ空軍 F-15C 戦闘機“湾岸戦争”」（価格：5,500円）が10月に登場。また、「ファインモールド1/72スケールジェット機」シリーズだけでなく、ジェット戦闘機/攻撃機各キットに対応できるアクセサリー商品「アメリカ軍 航空機用ミサイルセット3」も9月に発売される。

アメリカ空軍 F-4G ワイルド・ウィーゼル “湾岸戦争”

発売時期：9月

価格：5,500円

品番：FF12

スケール：1/72

JAN：4536318710127

米国はベトナム戦争で、ソ連製の地対空ミサイル(SAM)や対空火砲(AAA)により多数の損害を受け悩まされる。そのため対レーダー攻撃機やミサイルの開発が比較的早くから進められた。対レーダー攻撃は敵の防空索敵レーダーや射撃レーダーの電波を受信して、その発信源を破壊し敵防空施設を無力化することが目的。これら対レーダー攻撃による防空網制圧（SEAD）任務機にはワイルド・ウィーゼルのニックネームが付けられることとなる。

F-4Gは1975年よりワイルド・ウィーゼルVとして既存のE型から134機が改造され、米本土の他に冷戦期の欧州や西太平洋エリアで姿が見られた。1990～91年の湾岸戦争ではF-4Gがイラク軍の防空網制圧任務にあたり、F-4シリーズ最後の軍歴を飾った。

本キットでは、新金型にて主翼構造材を強化した機体下面、機首レドーム下センサー類を収めたバルジ・垂直尾翼・背面パネル・計器パネルを精密に再現。マーキングはヒルグレイ迷彩の第35戦術飛行団所属機（35TFW）から2種と、ドイツに展開していた第52戦闘飛行団所属機2種が付属する。

アメリカ空軍 F-4G ワイルド・ウィーゼル “SEA迷彩”

発売時期：9月

価格：5,500円

品番：FX12

スケール：1/72

JAN：4536318760122

ワイルド・ウィーゼルVとしてF-4Eから改造されたF-4Gは、余裕のある機体に多くの対電子戦装置を搭載。外観的な大きな変化は垂直尾翼トップにAN/APR-38/47RHAWのフェアリングをはじめ、胴体背部のアンテナ増設、機首下の機関砲を下ろして機材を搭載しているため、フェアリングの形状が変わっている。また、機体下面には主翼の構造材の補強が入っているのが特徴。

本キットでは、これらの特徴を新金型パーツにて再現し、さらにG型専用の計器パネルも同様に彫り起こしている。70年代後半に登場したF-4に施されるカモフラージュはSEA迷彩と言われるベトナム迷彩だった。キット付属のマーキングである第563戦闘飛行隊（563TFS）所属69-7208機はベトナム戦後機ならではの特徴があり、注意書きの多くが白文字で書かれている。また80年代に入り、欧州での戦闘を意識したヨーロピアンIと言われるグリーン系の強い迷彩に変わり、シャークティースが描き込まれた同隊の69-0253機のマーキングも付属する

アメリカ空軍 F-15C 戦闘機“湾岸戦争”

発売時期：10月

価格：5,500円

品番：FX14

スケール：1/72

JAN：4536318760146

1990年8月にイラク軍がクウェートに侵攻すると、即座にアメリカを中心とした欧米諸国が対抗策を打ちだし中東にむけて軍が移動。イラク軍に撤退期限を通告し砂漠の盾作戦が開始された。米空軍はまず第1戦術飛行団（1TFW）の第71飛行隊（71TFS）のF-15Cをサウジアラビアに展開。この部隊が砂漠の盾作戦を支援するために上陸した最初の米軍戦闘部隊となる。

ほか第33戦闘航空団（33TFW）らもサウジの各基地に派遣される。1991年1月17日砂漠の嵐作戦が開始されると、各F-15部隊は攻撃機の護衛任務に従事し、飛び上がったイラク空軍のミグやミラージュF-1などを次々に撃墜。湾岸戦争中にF-15による撃墜と認められたスコアは35機（ヘリ含む）に上り、被撃墜や損失を負うことなくワンサイドゲームとなった。キット付属マーキングは33TFW所属機から機首に「GULF SPIRIT」のマークが描かれた機体と、撃墜マークを書き込んだミグキラー機、さらに71TFSの撃墜マーク付の機体が付属する。

アメリカ軍 航空機用ミサイルセット3

発売時期：9月

価格：2,640円

品番：FF105

スケール：1/72

JAN：4536318711056

「ファインモールド1/72スケールジェット機」シリーズだけでなく、ジェット戦闘機/攻撃機各キットに対応できるアクセサリー商品。ミサイルの安定板など、薄い箇所をより薄く成形することでリアル感と存在感を演出する。今回F-4Gの発売に合わせて、対レーダーミサイルを3種類セット。AGM-78スタンダードミサイルは初の別売りパーツとなります。ほかにもAIM-120やAIM-9Xなど最新鋭のミサイルだけでなく、使用例の多いAIM-9L/MやAIM-7Fをセットしている。各種組み合わせが可能なように、3枚分のランナーを同梱。

対応機種：F-4、F-15、F-16、F/A-18、A-6、A-7、F-35、トーネード他

第64回 静岡ホビーショー

【会期】

業者招待日：5月13日、14日

小中高校生招待日：5月15日

一般公開日：5月16日、17日

【会場】

ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10）

入場料：無料

※入場には事前登録が必要（4月13日より受付開始）

□「第64回 静岡ホビーショー」公式サイト