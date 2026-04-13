高血圧の新たな原因が示される、新たな治療法にもつながる可能性
高血圧は心疾患や脳卒中の主要な原因の1つですが、その発症メカニズムには未解明の部分も多く残されています。そんな中、新たな研究で特定の脳領域が高血圧の一部の症例に関与している可能性が示され、さらにこの仕組みを利用した新たな治療法の可能性も発見されました。
Lateral Parafacial Neurons Evoked Expiratory Oscillations Driving Neurogenic Hypertension | Circulation Research
Scientists May Have Found a New Cause of High Blood Pressure, And a Way to Treat It : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/scientists-may-have-found-a-new-cause-of-high-blood-pressure-and-a-way-to-treat-it
ブラジルのサンパウロ大学とニュージーランドのオークランド大学の研究チームは、高血圧の部分的な原因が交感神経系の過剰な活動によるものだと考えました。特に、運動中・せき・笑いの際に起こる力強く意図的な呼気に関係する呼吸制御を行う「外側顔面傍領域(pFL)」と呼ばれる脳領域が、降圧剤を服用していても依然として血圧をコントロールできていない理由を説明できるとしています。
そこで研究者らは、ラットを使った実験で遺伝子光学的手法を用いてpFLニューロンのオン／オフを切り替え、呼吸に関連する神経活動・交感神経活動・血圧などをモニタリングしました。
実験の結果、pFLニューロンを活性化させたラットは他の脳回路も活性化させ、最終的に血圧を上昇させたことが確認されました。その後、研究者たちは脳幹や神経の活動を詳細にマッピングし、pFLが通信している他のニューロンも特定して高血圧のない対照ラットの測定値と比較することで、「高血圧ラットのpFLニューロンは、呼吸を助けるだけではなく血管を収縮させる働きもしていた」と結論付けています。
研究者らによると、呼吸制御と血管シグナル伝達の組み合わせが、場合によっては高血圧を引き起こしている可能性があるとのこと。つまり、呼吸に関わるpFLが活性化すると血管が収縮し、その結果として血圧が上昇するというメカニズムです。今回の研究では呼吸系と高血圧の関連が示されたため、「睡眠時無呼吸症候群の人は高血圧のリスクも高い」とされていた従来の認識をある程度説明するものであるとも考えられています。
オークランド大学の生理学者で論文の共著者のジュリアン・パトン氏は「高血圧の状態では、特定の脳領域が活性化されることが分かりました。そして、私たちのチームがこの領域の活性化を阻害したところ、血圧は正常値まで低下しました。私たちの目標はpFLを制御できる領域を特定することで、脳に浸透する薬剤を使用することなく、高血圧を改善することです」と説明しており、pFLニューロンを利用した新たな治療経路の可能性も示しました。
留意すべき点として、今回の研究は動物モデルのみを用いたものであるため、同じ神経回路が人間にも関与している可能性はある程度高いとしても、研究結果が人間にも適用できるかどうかは不明です。
また次の課題として、他の神経細胞に干渉することなく特定のpFLニューロンだけを標的とする薬剤の研究が進められています。脳領域を直接薬で制御するのではなく、「頸動脈小体(carotid bodies)」という首にある微小なセンサーのような働きをする細胞の集まりを標的とする方法は、より限定的かつ安全に作用する高血圧の治療法として期待されています。