◆第３１回アンタレスＳ・Ｇ３（４月１８日、阪神競馬場・ダート１８００メートル）

前走のマーチＳをトップハンデタイの斤量５９キロで快勝したサンデーファンデー（牡６歳、栗東・東田明士厩舎、父スズカコーズウェイ）。２走前のプロキオンＳも首差２着と充実期を迎えている。

特に目を引くのが、先行力と速い時計にも対応出来る地力の強さだ。本馬が挙げた７勝は、すべて最終コーナーを２番手以内で回って来ており、好発から前めで押し切る形が多い。今回は近走で先行策が目立つムルソーなどが登録。強力な差し、追い込み勢も多数そろっているが、１０００メートルの通過タイムが１分２秒台、もしくはそれを切る速い決着と見ている。それを苦にしないサンデーファンデーにとってはむしろプラスでしかない。

阪神ダート１８００メートルでは【２１０３】とコース適性も高い。前走から中２週で間隔を詰める点は気になるが、２４年２月の伊丹Ｓで３勝クラスを突破した時は中１週の出走で２馬身半差をつけての快勝だった。それに加え、近２走は大外枠から重賞で２走続けて先行策を取っての２着、１着と強さが光る。２５年プロキオンＳは最内枠から逃げ切りＶを決めており、枠も不問だ。今回は別定戦で斤量も５８キロ。１キロ軽くなる点も好材料だ。（松ケ下 純平）