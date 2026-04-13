ハローキティ×ファミリア初のコラボレーション♪神戸本店にてイベントが開催中

ハローキティがファミちゃんのお誕生日をお祝い！ ハローキティ×familiar初のコラボレーション♪コラボレーションを記念し、2026年4月11日から「ファミリア神戸本店」および「渋谷スクランブルスクエア」にてイベントを開催。「ファミリア」と「ハローキティ」の特別な世界観で溢れる「ファミリア神戸本店」をご紹介します。

ハローキティ×ファミリア初のコラボレーション

「ファミリア神戸本店」へ入るとお出迎えしてくれる、フォトスポットが登場！可愛らしい世界観に包まれた会場は、見ているだけで気持ちが躍ります♪

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エントランスにはフォトスポットが登場

フォトスポットのあるエントランスには、洋服のディスプレイ。真っ赤なりんごが散りばめられており、いつもの「ファミリア神戸本店」に、ハローキティの世界観のエッセンスが加わって、特別な空間になっております。

期間限定！コラボレーションデザインのドリンク

1階の「WHITE BEAR CAFE」では、期間限定！コラボレーションデザインのドリンクが登場。期間中にドリンクをご注文のお客様には、コラボレーション限定のカップにて提供。

ドリンクは休憩スペースでいただきます。

フォトスポットの裏には休憩スペースが用意されているので、お買い物中の休憩としてドリンク片手にお気に入りショットを撮影してみました。(ドリンクは店内のみで購入可能)

暖かい季節にぴったりなアイテム

NEWアイテムが登場！暖かい季節にぴったりなクリアタイプのバッグやポーチ、涼しげなデザインは、旅行やお出かけに大活躍！

お土産やギフトに嬉しい土曜日のみ限定のカステラ

毎週土曜日のみの限定販売！食品添加物不使用こだわりの素材で作る「DE CARNERO CASTE」とコラボレーションしたカステラ。お土産やギフトにも嬉しいとっておきのお菓子です。お隣には、大容量の保冷バッグも販売されています。

神戸限定アイテム

可愛らしいファミちゃんのお顔と神戸にまつわるアイテムが描かれた「タオルハンカチ」や「ポーチ」は、神戸限定アイテムです。

お出かけに便利なポーチ

日頃のお出かけ用の収納に便利な、軽くて薄い生地でできた「ポーチ」。S・M・Lとサイズも3種類あるので様々なシーンにて大活躍。肌着やマスクケースとしても便利です。

「子ども企画会議」のパネル展示

神戸本店一階に展示されてある「子ども企画会議」は、創業75周年を記念して開催された特別イベント。ファミリアのロングセラーアイテムである「デニムバッグ」の“企画”から“販売”までの工程を約8か月間にわたり体験。

93名の応募から選ばれた6名の子どもデザイナーが自らプレゼン・企画した「デニムバッグ」が完成しました。ファミリアでは、今後とも子どものクリエイティビティをカタチにする取り組みを開催予定です。

ファミリア本店

兵庫県神戸市中央区西町33-2

TEL 078-321-2468

月～木 10:30～18:00／金～日・祝 10:30～19:00

開催期間：2026年4月11日（土）～4月30日（木）

※コラボレーションデザインのカップは数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。

※コラボ限定デザインのドリンクとデザートプレートの提供は、完全予約制

フォトスポット設置期間

2026年4月11日（土）～4月30日（木）

※撮影会は要予約。詳しくは公式ホームページをご覧ください。