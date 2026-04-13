【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１２日、イランとの戦闘終結に向けた協議が合意に至らなかったことを受け、ホルムズ海峡を封鎖するとＳＮＳで宣言した。

米中央軍は、封鎖は米東部時間１３日午前１０時（日本時間同日午後１１時）に開始すると発表した。イランの港に出入りする船舶が対象で、それ以外については「航行の自由を妨げない」としている。

投稿でトランプ氏は、「国際水域でイランに通航料を支払った船を探し、阻止するよう米海軍に指示した」と述べた。イランとの協議が妥結しなかったことを受け、海峡の管理に乗り出してイランへの圧力を強める狙いとみられ、１２日の米ＦＯＸニュースの番組では封鎖を巡り「多くの国が我々を支援してくれるだろう」と語った。

トランプ氏は投稿で、イランが敷設した機雷の破壊を始めると述べ、イランが攻撃を加えれば「地獄に吹き飛ばす」と警告した。これに先立ち、米中央軍は１１日、機雷除去の任務のため、海軍の駆逐艦２隻がホルムズ海峡を通過したと発表していた。

一方、イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」海軍は１２日、軍用艦がホルムズ海峡に接近すれば停戦違反にあたるとして、「断固たる厳しい対応」をとるとの声明を出し、米国の海峡封鎖に対して対抗措置も辞さない方針を示した。声明は、「海峡はイランが管理している」とし、民間船舶には制限付きで海峡が開放されていると主張した。

革命防衛隊に近いイランのタスニム通信は１２日、米国がホルムズ海峡の封鎖を進めれば、「アデン湾と紅海を結ぶバブルマンデブ海峡も失う」とするイラン情報筋の話を報じた。紅海では、イランを後ろ盾とするイエメンの反政府勢力フーシが、船舶への攻撃や拿捕（だほ）で海上交通を混乱させた経緯がある。