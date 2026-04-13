タレントの有吉弘行が１２日放送のテレビ朝日系「有吉クイズ」に出演。コンビニのトイレに置き忘れた財布を拾ってくれた意外すぎる人物を明かした。

この日は、番組の人気企画「メダルゲームシリーズ」でゲストのお笑いコンビ・次長課長の河本準一とロケを行った。

河本から「覚えてます、三茶で事件起きたの？」と切り出されると、有吉は「あれは本当に感謝！」と応じると、「コンビニのトイレに財布落としてた。見つけてくれたのがＭＡＸのＮＡＮＡちゃんで。『有吉さんの財布だ！』と思って」と偶然にも女性４人組グループＭＡＸのＮＡＮＡが拾ったと明かした。

「僕の連絡先知らないから、河本君に連絡して。河本君から僕に連絡来て。それでことなきを得た。すごい話ですよ」と回想。「ＮＡＮＡちゃんがコンビニのトイレ使うんだっていうのも驚きましたけどね」と予想もしない偶然に感謝していた。

有吉は２０１１年３月に自身のツイッター（当時）に「財布を落としたが、たまたま河本君のおかげで、奇跡的に助かった！」などとつづっていた。