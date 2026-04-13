【父「土下座しろ！」の10年後】大学の費用…え、今すぐ返却できるの！？＜第12話＞#4コマ母道場
10年前、当時18歳だったアカリさんは、大学受験の際、学歴コンプレックスをこじらせた父親から土下座を強要されました。学費を得るためにその要求を受け入れたアカリさんは、同時に両親からの自立を決意します。そして大学進学を機に、両親とは次第に疎遠になっていったのですが……。
第12話 どちらか選んでね
【編集部コメント】
言った！！！ この言葉を待っていた読者の方も多かったのではないでしょうか。アカリさんは大学生の頃から、いつ仕送りも授業料も打ち切られるかわからないと思い、忙しい学生生活の合間をぬってコツコツとアルバイトを続けていました。そのお金を今でもしっかりとってあるところから、その覚悟が伝わってきます。それくらい両親の言動はすべてアカリさんの想定内……ということですね。さて、アカリさんから要求された土下座。ヒデキさんはするのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと
第12話 どちらか選んでね
【編集部コメント】
言った！！！ この言葉を待っていた読者の方も多かったのではないでしょうか。アカリさんは大学生の頃から、いつ仕送りも授業料も打ち切られるかわからないと思い、忙しい学生生活の合間をぬってコツコツとアルバイトを続けていました。そのお金を今でもしっかりとってあるところから、その覚悟が伝わってきます。それくらい両親の言動はすべてアカリさんの想定内……ということですね。さて、アカリさんから要求された土下座。ヒデキさんはするのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと