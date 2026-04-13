マスターズ連覇で“ジンクス払拭” マキロイがオーガスタで得た考え方「待っていれば良いことはやってくる」
＜マスターズ 最終日◇12日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞昨年、この舞台でキャリアグランドスラムを達成したローリー・マキロイ（北アイルランド）が、初日から首位をキープし、連覇を達成した。
〈連続写真〉世界No.1の飛ばし屋ローリー・マキロイは“右肩”でつかまえてシャフトで逃がしていた!?
キャメロン・ヤング（米国）とともに首位で迎えたこの日、5バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「71」をマーク。混戦の中でもリードを譲らず、そのまま逃げ切った。最終18番のグリーン上では、パトロンから「ローリー！」の大合唱が響き渡った。約20センチのウイニングパットを沈めると、空を見上げて感情を爆発させた。キャディと抱き合い、何度もコブシを突き上げる。キャディバッグにキャップを投げ入れると、家族のもとへ。まな娘、妻と抱き合い、その後は両親とも抱擁した。「20センチのところにマークしたとき、グリーンの奥のほうを見たら、母と父、それからエリカ（妻）とポピー（娘）が見えて、『ああ、またこれをやり遂げたんだ』と思って、こうして（リアクションをして）しまったよ。本当に信じられない気持ちだった。昨年は感情的になったけど、今回は純粋な喜びが大きかった。『すごい、またやってしまった』という驚きのほうが強かったね」昨年は両親が会場に来ることができなかった。「優勝したあと、すぐに家に帰って会いに行きたかった」と振り返り、「自分がここにいられるのは間違いなく両親のおかげ」と表情を緩めた。今年は「（会場に）来てもらうよう説得する必要があった」と話す。それは「昨年優勝できたのは“彼らが来ていなかったから”と思っていたみたいでね」という理由からだった。だが、その“ジンクス”は払拭された。「本当に、来てくれてすごくうれしかった。それが間違いだと証明できて良かった。なので、これからも好きなだけ来てもらって大丈夫だ。本当に、彼らがここにいるのは素晴らしいこと。今夜一緒に祝うのが楽しみだ」と笑顔を見せた。表彰式のスピーチではこの話題に触れた際、言葉に詰まり、涙を拭った。その姿にパトロンから大きな拍手が送られた。報道陣からは、『この大会とこのコースは、人生について何を教えてくれたと思いますか？』という質問があった。マキロイは少し考えた後、こう答えた。「“待っていれば良いことはやってくる”ということかもしれない。きょうは昨年の最終ラウンドととても似た状況にいた。2?3打差を追う展開で、その後は安定したゴルフができた。11ホールで4アンダーを出せたのは、最終ホールに向かうまでに余裕を作るため、必要なプレーだった。とにかく自分に集中することを意識していたよ」「14アンダーに到達できれば、他の選手がそこまで伸ばすのは難しいだろうと思っていたんだ。だから、そのスコアを目標にしていた。最終的には13アンダーで終え、2打のリードを持って最終ホールに入ることができた。目標にはわずかに届かなかったが、とにかく“続けること”だ。頭を下げて、やり続けること。正しいことに時間をかけて取り組んでいれば、最終的には必ず報われると思うよ」ブレない目標を持ち、それを最後まで追い続ける。目の前の一打に集中し、自分の選択を信じてやり続ける。その積み重ねこそが、連覇という結果につながった。（文・高木彩音）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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