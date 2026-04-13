◇Vancouver Premiere DAY2 観衆352人（2026年4月12日 カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州バンクーバー・グレート・カナディアン・ヘイスティングス・レースコース＆カジノ ）

東京女子プロレスは12日（日本時間13日）、カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州バンクーバー・グレート・カナディアン・ヘイスティングス・レースコース＆カジノで「Vancouver Premiere DAY2」を開催した。インターナショナル・プリンセス王者・鈴芽が米ラスベガス大会（16日＝日本時間17日）で挑戦を受けるハットリ桜から前哨戦で直接勝利。王座戦に弾みをつけた。

「DAY2」のメインイベントでプリンセス・オブ・プリンセス王者・荒井優希と鈴芽が王者タッグを結成し、J−ROD＆ハットリと対戦。ラスベガス決戦で荒井はJ−RODとのタイトル戦に臨むため、同大会に向けてのダブル前哨戦となった。

序盤、荒井とJ−RODがレスリングで渡り合った。鈴芽がハットリにドロップキックを繰り出せば、ハットリも同じ技で返した。鈴芽のミカヅキ流星群をキャッチしたJ−RODはフォールアウェイスラムで投げ捨てた。J−RODは荒井にラリアット、スパインバスター。荒井はビッグブーツでやり返した。荒井がJ−RODにドロップキック、鈴芽はフェースクラッシャーを見舞った。ハットリはJ−RODとの合体式ボディプレスを鈴芽に決めた。鈴芽はエプロンからハットリに断崖式フェースクラッシャー。J−RODとハットリが再度合体式ボディプレスを狙うも荒井が回避。J−RODはケタ違いのパワーで2人まとめて担ぎ上げてバックフリップ。ハットリが鈴芽に落花啼鳥もカウントは2。鈴芽はセカンドロープからハットリにフェースクラッシャー、リング・ア・ベルを決めて3カウントを奪った。

試合後、鈴芽は「サンキュー、バンクーバー2DAYS！ みんなでバンクーバーに戻って来たいです！」とマイク。出場全選手がリングに集まると、難波小百合リングアナが「今回でたくさんのお友だちができたので、ぜひまた会いたいです。ありがとうございました！」とあいさつし、大成功に終わったカナダ2DAYSが幕を閉じた。

バックステージで鈴芽は「カナダは結構寒いけど熱かったね。また絶対来ます。この2日間で思いました。私が世界に（インターのベルトを）届けたいです。チャンピオンとして日本に帰ろう！」と防衛を期した。荒井は「鈴芽さん、ハットリ桜も同世代なので負けてられない。J−RODはパワフルすぎる挑戦者だけど、2日とも戦って、きっと糸口があるって可能性が見えた。ラスベガスで勝って、日本に帰りたいと思います。次も頑張ります」と気合を入れた。

いよいよ、16日（日本時間17日）には米ネバダ州パームス・カジノ・リゾート内パールシアター大会を迎える。プリプリ王座戦、インター王座戦のほか、王者組ジ・インスピレーション（ジェシー・マッケイ＆キャシー・リー）に享楽共鳴（中島翔子＆ハイパーミサヲ）が挑むプリンセスタッグ王座戦も行われる。

▽20分1本

上原わかな、●凍雅（14分40秒 片エビ固め）HIMAWARI○、鈴木志乃

※サン・フラワーテンペスト

▽15分1本勝負

○上福ゆき（6分5秒 体固め）クリスタラ●

※フェイマサー

▽20分1本

らく、●原宿ぽむ（10分23秒 エビ固め）リザ・ホール○＆高見汐珠

※パイルドライバー

▽15分1本勝負

○渡辺未詩（8分12秒 体固め）チェリーブロッサム●

※ティアドロップ

○山下実優（13分41秒 片エビ固め）ニコル・マシューズ●

※Skull kick

▽20分1本

荒井優希、○鈴芽（14分1秒 片エビ固め）J−ROD、ハットリ桜●

※リング・ア・ベル