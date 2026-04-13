『風、薫る』新キャストにネット歓喜「遂に」「色気半端ない」
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第11回が、13日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】ネット歓喜！新キャストの登場シーン
明治時代を舞台に、看護の道を切り拓いた2人の女性を描く本作は、トレインドナースをモチーフにしたバディドラマ。考え方もやり方も異なる一ノ瀬りんと大家直美が、患者や医師と向き合いながら成長し、やがて“最強のバディ”へと変わっていく姿を描く。
第11回では、りんが卯三郎の営む「瑞穂屋」で新たな生活をスタートさせる様子が描かれた。結婚相手を見つけてもらうはずが、店で働くよう提案され、長屋での暮らしも始まる。卯三郎の「リターンのない取引はしませんよ」という意味深な言葉も印象を残した。
瑞穂屋は舶来品を扱う店で、外国人客も多く訪れる。英語に不慣れなりんは接客に苦戦し、1人で店番をしていた際には外国人客に対応できず戸惑う場面も描かれた。そんな中、「Excusez-moi」とフランス語で声をかける青年が現れる。
この青年こそ、佐野晶哉が演じる島田健次郎。今回が朝ドラ初出演となる佐野の登場に、SNSでは「遂にきたー！」「かっこよすぎ」「色気半端ないって」「登場の仕方がズルい」などの声が相次ぎ、「シマケン」がトレンド入りするなど大きな反響を呼んだ。
【写真】ネット歓喜！新キャストの登場シーン
明治時代を舞台に、看護の道を切り拓いた2人の女性を描く本作は、トレインドナースをモチーフにしたバディドラマ。考え方もやり方も異なる一ノ瀬りんと大家直美が、患者や医師と向き合いながら成長し、やがて“最強のバディ”へと変わっていく姿を描く。
瑞穂屋は舶来品を扱う店で、外国人客も多く訪れる。英語に不慣れなりんは接客に苦戦し、1人で店番をしていた際には外国人客に対応できず戸惑う場面も描かれた。そんな中、「Excusez-moi」とフランス語で声をかける青年が現れる。
この青年こそ、佐野晶哉が演じる島田健次郎。今回が朝ドラ初出演となる佐野の登場に、SNSでは「遂にきたー！」「かっこよすぎ」「色気半端ないって」「登場の仕方がズルい」などの声が相次ぎ、「シマケン」がトレンド入りするなど大きな反響を呼んだ。