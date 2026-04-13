13日（月）は、東北や東日本は夏日に迫る暑さ。北海道は急な雷雨に注意。

＜13日（月）の天気＞

九州の南に前線が停滞し、湿った空気が流れ込んでいる九州や四国で雨が降っています。前線に近いトカラ列島では1時間に30ミリ以上の激しい雨を観測しました。一方、北海道の上空には寒気が流れ込み大気の状態が不安定、留萌地方や上川地方で雨雲が発達しています。

午後も九州や四国はくもりや雨のぐずついた天気になるでしょう。北海道は夕方まで雨が降りやすく、降れば雷を伴って雨脚が強まるおそれがあります。山では雪の降るところがありそうです。そのほかは晴れるところが多く、汗ばむ陽気になるでしょう。朝晩と昼間の気温差が大きいため、服装で上手に調節しましょう。

＜予想最高気温（前日差）＞

札幌 13℃（＋3）

山形 24℃（＋7）

新潟 21℃（＋6）

東京 24℃（±0）

名古屋 24℃（-1）

大阪 23℃（±0）

鳥取 23℃（＋1）

高知 23℃（-2）

福岡 22℃（±0）

＜週間予報＞

■西日本

今週は天気が周期変化。前線上を低気圧が進むため、14日（火）〜15日（水）は広く雨で雨脚の強まるところがありそうです。16日（木）はいったん天気が回復しますが、17日（金）〜18日（土）は再び雨が降るでしょう。19日（日）は日差しが戻り、暑くなりそうです。

■北日本・東日本

14日（火）は晴れるところが多いでしょう。15日（水）は東日本〜東北南部で雨が降り、16日（木）の午前中まで雨が残る見込みです。17日（金）は広く日差しあり。18日（土）はくもりや雨のところが多くなりますが、19日（日）は行楽日和になりそうです。晴れる日は平年より高い気温になるでしょう。

＜台風情報＞大型で猛烈な勢力の台風4号は、日本のはるか南マリアナ諸島付近を北西に進んでいます。18日（土）には強い勢力で小笠原近海まで北上してくる見込みです。小笠原諸島では次第に波が高まり、週末は強風にも注意してください。