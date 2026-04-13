テキサス州ヒューストンにあるジョンソン宇宙センターで11日に開かれた式典に登壇したNASA「アルテミス2」ミッションの乗員4人。左からジェレミー・ハンセンさん、クリスティーナ・コックさん、ビクター・グローバーさん、リード・ワイズマンさん/Ronaldo Schemidt/AFP/Getty Images

ヒューストン（CNN）米航空宇宙局（NASA）の有人月探査計画「アルテミス2」の宇宙船が、4人の宇宙飛行士を乗せて無事、地球に帰還した。10日夜、太平洋に教科書通りの着水を果たし、11日にテキサス州ヒューストンにあるジョンソン宇宙センターに到着した4人は、盛大な拍手と歓声に迎えられた。

NASAのジャレッド・アイザックマン長官とハグを交わした4人の宇宙飛行士は、歴史的な10日間の月周回を終えて以来、初めて家族と再会した。アイザックマン長官は今回のミッションを「人類史上最も偉大な冒険」と形容した。

搭乗したのはNASAのリード・ワイズマン、ビクター・グローバー、クリスティーナ・コックおよびカナダ宇宙庁のジェレミー・ハンセンの4宇宙飛行士。人類史上、地球から最も離れた宇宙空間に到達した。

ワイズマンさんは、「ビクター、クリスティーナ、ジェレミー、私たちの絆は永遠だ。ここでは誰一人として、私たち4人の経験を知ることはない」「これは私の人生の中で最も特別だった」と振り返った。

「故郷から20万マイル（約32万キロ）以上も離れることは決して簡単ではなかった」とワイズマンさんは回想。「打ち上げ前は、地球上で最も偉大な夢のような気分だったが、あそこへ行くと、今度は自分の家族や友人の元へ帰りたくなる。人間であること、そして地球という惑星にいることは特別だ」と言って声を詰まらせると、檀上の乗員4人が立ち上がって抱き合った。

グローバーさんは「これが始まった時、みんなの前で神に感謝したいと思った。そして今、再び神に感謝したいと思っている。私たちの経験を懸命に言い表そうとすること以上に、我々が見たもの、やったこと、そして自分と一緒にいてくれた相手は、あまりにスケールが大きすぎて、自分一人では抱えきれない」と振り返った。

女性宇宙飛行士のコックさんは、海軍の回収船で看護師からハグしてほしいと頼まれたと打ち明け、アルテミス2はクルーの一員であることの意味を教えてくれたと語った。

「クルーとは、いつも、どんなことがあっても、同じ目的を持ってずっと一緒に船をこぐ集団であり、互いのために黙って犠牲になり、思いやりを持ち、責任を負う」

最も大きな気付きがあったのは、宇宙船「オリオン」の窓から、漆黒の闇に包まれて小さく見える地球を見た時だったという。

「今回の旅が教えようとすること全てをまだ学んだわけではない」「けれどひとつ新しく分かったことがある。ここは地球という惑星で、私たちはクルーだということ」

ハンセンさんもクルーという仲間の存在に触れて「私たちクルーの間にはずっと前に作った『喜びの列車』という言葉がある」と紹介した。

「私たちはいつも喜びの列車に乗っているわけではない。このクルーも、喜びの列車に乗っていない時がたくさんある。それでもできるだけ早く喜びの列車に戻ろうと心がけている。何かを成し遂げようとするどんなチームにとっても、この生活スキルは役に立つ」

アイザックマン長官は、乗員と世界中の人々が再び月を目にしたアルテミス2は永遠に記憶されるミッションであり、2027年に予定されている「アルテミス3」のような今後のミッションの礎になると指摘。アルテミス3宇宙船の建造と乗員の発表は間近だと言い添えた。