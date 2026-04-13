timelesz篠塚大輝「MAQUIA」単独初表紙 人生初のダイエット＆エステ…美容事情を深堀り
【モデルプレス＝2026/04/13】timelesz（タイムレス）の篠塚大輝が、4月22日発売の美容誌「MAQUIA」（以下マキア／集英社刊）6月号の増刊（Special Edition）表紙に登場。自身が考える「かっこいいの美学」を語る。
【写真】timelesz新メンバー“加入決定直後”約1年前の姿
アイドル歴は1年3ヶ月。その真っ直ぐな心と圧倒的な努力、そして生まれ持った“愛され力”で活躍の幅を広げ続けるtimeleszの篠塚が同誌表紙に単独初登場。デビュー直後だった「マキア」2025年7月号ではtimeleszのメンバーと一緒に登場したが、今回はソロ表紙。ぐっと色っぽく、時にチャーミング、そしてとびきりカッコいい篠塚のビジュアルを、表紙と中面インタビューで堪能できる。
インタビューでは「美への探究心」について深掘り。「この世界に飛び込む前は、自分の体型を気にしたことがありませんでした」という篠塚だが、人生初のダイエットをスタートさせたそう。「ダイエットの知識がゼロの僕の情報源は主に原（嘉孝）さんとAI。（中略）今はまだ試行錯誤の段階ですが、日々、色々とご指導いただきながら学んでおります」「“人生初”といえば、先日、エステ的なものも経験しました。（中略）美容サロンの検索サイトで調べて、普通に予約。大学生が使える学割と初回限定割引を利用して」謙虚な姿勢で美を磨き続ける、篠塚らしいエピソードをたっぷり披露した。
また、「可愛い」と言われることについての分析にも、篠塚らしさが溢れる。「最初はなんで自分が“可愛い”と言われるのか理解できなくて……。僕調べたんですよ。（中略）男性アイドルの皆さんを参考に、縦軸と横軸で構成されるマトリックス形式のポジショニングマップで分析したら、自分はどの位置にハマるのだろうかと」その“分析結果”、さらにはメンバーひとりひとりの「可愛いところ」について語る篠塚の言葉は、本誌にて掲載される。
「僕はいろんな自分に出会いました。この先もいろんな自分に出会いたいですし、自分がどういう人間なのか知っていきたい。ただ、根幹にある『自分らしさ』は大切に、そこだけは変えずに進んでいけらと思っています」前を向き、日々止まることなく走り続ける篠塚。眩しいほどに真っ直ぐに自分を信じ続けるその姿からは、溢れるエネルギーと可能性を感じられる。
なお、今号の通常版表紙、特別版表紙にはタレントの小嶋陽菜が登場する。（modelpress編集部）
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◆篠塚大輝「MAQUIA」単独初表紙
アイドル歴は1年3ヶ月。その真っ直ぐな心と圧倒的な努力、そして生まれ持った“愛され力”で活躍の幅を広げ続けるtimeleszの篠塚が同誌表紙に単独初登場。デビュー直後だった「マキア」2025年7月号ではtimeleszのメンバーと一緒に登場したが、今回はソロ表紙。ぐっと色っぽく、時にチャーミング、そしてとびきりカッコいい篠塚のビジュアルを、表紙と中面インタビューで堪能できる。
◆篠塚大輝「可愛い」を分析
また、「可愛い」と言われることについての分析にも、篠塚らしさが溢れる。「最初はなんで自分が“可愛い”と言われるのか理解できなくて……。僕調べたんですよ。（中略）男性アイドルの皆さんを参考に、縦軸と横軸で構成されるマトリックス形式のポジショニングマップで分析したら、自分はどの位置にハマるのだろうかと」その“分析結果”、さらにはメンバーひとりひとりの「可愛いところ」について語る篠塚の言葉は、本誌にて掲載される。
「僕はいろんな自分に出会いました。この先もいろんな自分に出会いたいですし、自分がどういう人間なのか知っていきたい。ただ、根幹にある『自分らしさ』は大切に、そこだけは変えずに進んでいけらと思っています」前を向き、日々止まることなく走り続ける篠塚。眩しいほどに真っ直ぐに自分を信じ続けるその姿からは、溢れるエネルギーと可能性を感じられる。
◆通常版・特別版表紙は小嶋陽菜
なお、今号の通常版表紙、特別版表紙にはタレントの小嶋陽菜が登場する。（modelpress編集部）
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