１３日前引けの日経平均株価は前日比５６６円７１銭安の５万６３５７円４０銭。前場のプライム市場の売買高概算は９億９３３２万株、売買代金概算は３兆６７３４億円。値上がり銘柄数は３７１、値下がり銘柄数は１１６６、変わらずは３８銘柄だった。



日経平均株価は反落。１１～１２日にかけてパキスタンで行われた米国とイランの協議は合意に至らなかった。これを受け、週明けの東京株式市場は売りが先行してスタート。日経平均株価は一時６３０円あまり下落したが、売り一巡後は下げ渋った。米国とイランによる停戦交渉は今後も継続される見通しのほか、前週末１０日の米株市場でナスダック指数が８日続伸しハイテク株が堅調な値動きとなっていることも、相場の下支え要因に働いた。



個別銘柄では、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞やレーザーテック＜6920＞、東京エレクトロン＜8035＞が安く、古河電気工業＜5801＞や住友電気工業＜5802＞が値を下げた。三菱重工業＜7011＞や三井金属＜5706＞、イビデン＜4062＞も安い。半面、フジクラ＜5803＞やＩＮＰＥＸ＜1605＞が高く、安川電機＜6506＞やキーエンス＜6861＞、日立製作所＜6501＞がしっかり。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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