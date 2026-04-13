週明けドル高スタート、その後動きは落ち着く＝東京為替前場概況



週末にパキスタンの首都イスラマバードで行われた米国とイランの協議が決裂。週明けはドル高原油高で始まった。先週末１５９．２７円で終えたドル円は、１５９円台後半でスタート。もっとも朝のドル高後の動きは限定的で、午前のレンジは１５９．５０－１５９．８５円となっている。ＮＹ原油が先週末の９６ドル台での終値から１０５ドル台を付けるなど、原油高の動きも、こちらも高値を付けた後の動きは比較的落ち着いている。協議前から対立点が大きく、協議の決裂をある程度想定していたとみられ、パニック的な動きにはつながっていない。



ユーロドルは先週末終値の１．１７２３ドルから１．１６台後半までユーロ安ドル高が進んでスタート。午前のレンジは１．１６６３－１．１６８３ドルとなっており、こちらもドル円同様に、朝一のドル高進行後は落ち着いた動き。ポンドドルも１．３３８０－１．３４０６ドルレンジとなっている。



先週は週を通じて上昇が目立ったユーロ円は、先週末に１８６．８８円を付け、１８６．７０円で週の取引を終えた後、対ドルでのユーロ売りや、リスク警戒の円買いにより、朝一１８６．０９円を付けた。その後はドル円の上昇もあって１８６円６０銭台まで反発。ユーロ高円安基調が継続している。



MINKABUPRESS 山岡

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