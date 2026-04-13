◆米男子プロゴルフツアー メジャー初戦 マスターズ 最終日（１２日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

【オーガスタ（米ジョージア州）１２日＝星野浩司】最終ラウンドが行われ、２０２１年大会覇者でトップと９打差の２９位から出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は７バーディー、４ボギーで４日間で初の６０台となる６９をマークし、通算５アンダーの１２位で大会を終えた。ロリー・マキロイ（英国）はトップで出て７１で回り、通算１２アンダーで史上４人目の大会２連覇を達成。初日から首位を守る完全優勝を飾った。ＴＢＳでラウンド解説を務めた米ツアー１勝の今田竜二（４９）が、大会を振り返った。

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今週の松山選手は、流れが良くなってきた時に、らしくないミスが出る場面が見受けられました。ティーショットで曲げる。もしくはアイアンでグリーンを外す。そしていつもだったらＯＫにつける、もしくはチップインするようなところからボギーにする。本人も言っていましたけど、バーディーをたくさん取れたけど、簡単なところでボギーが出たと。パッティングは逆にいつもの松山英樹よりは良かったと思います。今週のパッティングで、いつものショートゲームがあれば、トップ５には軽々入っていたと思うし、優勝争いにも加わったでしょう。

たらればの話にはなりますが、４日間で２１個のバーディーを取っているので、１日２個ボギーを打ったとしても１３アンダーで勝てているわけですよね。昨日も６つバーディーがありながらも６つボギーがあり、今日は７つバーディーがありながらも４つボギーがあった。初日に何個かあったような「しょうがないボギー」は良しとして、今週はもったいないボギーが多かった気がします。どうしても優勝を期待される立場ではありますが、１２年連続決勝ラウンド進出はすごいこと。今年出ている選手の中でトップの記録ですし、本当に胸を張ってほしいなと思います。

オーガスタも距離でねじ伏せるコースになってきた感はあります。昔のようにテクニックや経験でバーディーを取っていくという流れよりも、パワーでいかにねじ伏せるかということが大事なコースになってきたのかなというふうに思いました。優勝したマキロイ選手はパワー、パワーで押し切るタイプ。昨年のハリケーンの影響でコース内の木の量がかなり減りました。少々曲げてもリカバリーが効く。５年前、１０年前のマスターズだともっと木々が茂っていたので曲げでもリカバリーができる状況ではありませんでした。少しずつコース自体も変わってきているのかなと。来年また、どういう風に変えてくるのかは楽しみですけど。

マキロイ選手は一時期、自信をなくしていたことがありました。周囲から「もうメジャーを勝てないんじゃないか」と言われていた時期もありました。そういうことを乗り越えて、大人のゴルフができるようになったのかなと。１７番のティーショットを見ても、今まではハイティーで振り抜いていっていたけど、この日は低いフェードを打っていました。攻めながらも守るというプレーを覚えたのでしょう。

ショートゲームもうまくなりました。奥からパターで寄せた１６番。グリーン右からアプローチで寄せた１７番もそう。プレッシャーを感じる場面でＯＫにつけているので、精神力の維持の仕方がすごく楽だったと思います。あそこで１・５メートル残るようなパーパットがあったとしたら、また展開は少し違ったと思います。

パワーと実力に加え、精神面でもたくましさが増したように映りました。今までのマキロイ選手だったら、ちょっと崩れた後、バタバタと崩れることが多かったのですが、今年のこのオーガスタでのマキロイ選手は、ボギーを打ってもダブルボギーを打っても、次でまた取り返してくるという展開が多かったです。

ジャック・ニクラウス、ニック・ファルド、タイガー・ウッズ以来４人目の連覇です。伝説の選手に肩を並べました。パワーがあって、実力があって、自信もついて、精神面でも成長。今３６歳ですが、４０歳までにメジャーの勝利数（現在６勝）を積み上げていくのではないでしょうか。（プロゴルファー）