「遊びだった」土下座する夫を信じられない… 家族を愛してるのならどうして裏切ったの？【同じ女に二度奪われた夫 Vol.7】
■これまでのあらすじ
夫には彼女がいる。家族口座のお金を貢ぐほど肩入れしていた。しかし、パパが大好きな娘のことを考えると、妻はどうするのが正解かわからなかった。そして妻は言い逃れできないだけの証拠を集めて夫を問い詰める。「家族を壊したいの？」
夫には彼女がいる。家族口座のお金を貢ぐほど肩入れしていた。しかし、パパが大好きな娘のことを考えると、妻はどうするのが正解かわからなかった。そして妻は言い逃れできないだけの証拠を集めて夫を問い詰める。「家族を壊したいの？」
彼女とのツーショット写真を見せると、夫はしどろもどろになって言い訳を始めました。
もう嘘を並べても無駄です。彼女がSNSで事細かにふたりの関係を投稿してくれていたおかげで、証拠は揃っています。
「遊びだったんだ。本気じゃない！」
「本当に愛してるのは美琴と歩美だけ」
そんなの今さら信じられるわけないじゃない。私たちと別れたくないならどうして裏切ったの…？
土下座してすがるその姿も情けない。「何でもするから許して」という夫を、私は冷めた目で見つめることしかできませんでした。
※この漫画は実話を元に編集しています
(ウーマンエキサイト編集部)