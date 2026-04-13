■これまでのあらすじ

夫には彼女がいる。家族口座のお金を貢ぐほど肩入れしていた。しかし、パパが大好きな娘のことを考えると、妻はどうするのが正解かわからなかった。そして妻は言い逃れできないだけの証拠を集めて夫を問い詰める。「家族を壊したいの？」



彼女とのツーショット写真を見せると、夫はしどろもどろになって言い訳を始めました。もう嘘を並べても無駄です。彼女がSNSで事細かにふたりの関係を投稿してくれていたおかげで、証拠は揃っています。

言い逃れできないとわかると、夫はすぐに土下座して謝罪してきて…。「遊びだったんだ。本気じゃない！」「本当に愛してるのは美琴と歩美だけ」そんなの今さら信じられるわけないじゃない。私たちと別れたくないならどうして裏切ったの…？土下座してすがるその姿も情けない。「何でもするから許して」という夫を、私は冷めた目で見つめることしかできませんでした。

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)