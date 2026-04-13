“みちょぱ”ことタレントの池田美優（27）が12日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。定年退職後の男性ファッションについて私見を伝えた。

同番組には、男性リスナーから「定年後のファッション」についての悩みが寄せられた。「周りに不快感を与えない」服装を相談するものだったが、モデルとしても活動するみちょぱは「おじさんってナンダカンダ言われちゃうもんね」と同情した。

しかし「おじさんのTシャツで思うのは、ちょっと乳首とか“透けてませんか？”っていうのは、気にしてほしいかも」と忠告。「テロンテロンの白Tとかは着ないでほしいかも」といい、「透けてる物とかって気になる。あとシワだらけとか。そういうのはしっかりしてたほうが清潔感が出るし、あとは無地」と助言した。

そして「別に意識する必要はないとは思うんだけど」と前置きしつつ、「もし“良く見られたい”っていう願望があるんだったら、清潔感とかを意識しとけば好印象になるかな」とアドバイス。「でも（毎日が）スーツの人からしたら、私服ってムズいよね。探り探りになると思いますが頑張ってください」とエールを送っていた。