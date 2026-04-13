京都府南丹市で登校中に行方不明になった同市立園部小６年、安達結希（ゆき）君（１１）について、府警が１２日、市内の山中を捜索し、子ども用とみられる黒色の靴を発見したことが捜査関係者への取材でわかった。

安達君の靴と特徴が似ており、府警は鑑定するなど確認を進める。１３日も周辺の捜索を続ける。

捜査関係者によると、府警は１２日、同小から南西約６キロ、自宅から北約３キロの山中周辺などを約５０人態勢で捜索し、黒い靴を見つけた。安達君が行方不明になった日に履いていたのは黒色のスニーカーで、デザインが似ているという。

府警は１２日まで４日連続で周辺を捜索していた。１２日午後には、靴の発見現場周辺で捜査員がテントをたて、鑑識を担当する捜査員が地面を確認したり、警察犬で調べたりする様子が見られた。１３日午前１１時半頃には、ライト付きヘルメットやゴーグル、長靴を着用した警察官ら約１０人が山中に入った。

発見場所は山中の山道付近とみられる。山道の入り口までは、３月２９日に見つかった安達君の通学かばんがあった場所から車道が続いている。かばんがあった場所と靴があった場所との直線距離は約５キロで、道路の距離は約８〜１０キロ。府警はこうした状況も踏まえ、捜索を進めていくとみられる。

府警や同小などによると、安達君は同２３日午前８時頃、校舎から約２００メートル手前で家族の車から降りた後、行方がわからなくなった。府警は２５日に安達君の顔写真や当日の服装などを公開。今月１３日までに延べ約１０００人の警察官らを投入して調べている。