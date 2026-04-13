【週刊プレイボーイ17号】 4月13日発売 価格：紙版670円、デジタル版570円

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集英社は「週刊プレイボーイ17号」を4月13日に発売した。価格は紙版が670円、デジタル版が570円。

今週の週プレは、天羽希純さんが表紙と巻頭グラビアに登場。また、奥村桃夏さん、声優・鷲見友美ジェナさんらのグラビアも掲載される。

【天羽希純さん】

(C)前康輔／集英社

「週プレ プラス！」アザーカット集「いくぜ！最高到達点!! ～prologue～」(C)前康輔／集英社

【鷲見友美ジェナさん】

(C)中村和孝／集英社

鷲見友美ジェナ写真集「Sun Turns to Joy」（C）中村和孝／集英社

【本間日陽さん】

(C)桑島智輝／集英社

【デジタル限定】本間日陽写真集「ピュアか、小悪魔か。」(C)桑島智輝／集英社

【奥村桃夏さん】

(C)市川秀明／集英社

【デジタル限定】奥村桃夏写真集「クセになる。」(C)市川秀明／集英社

【石浜芽衣さん】

(C)中里謙次／集英社

【デジタル限定】石浜芽衣写真集「めめ日和。」中里謙次／集英社

【小倉あずささん】

(C)藤本和典／集英社

【デジタル限定】小倉あずさ写真集「清楚と小悪魔」(C)藤本和典／集英社

【髙村梨々花さん】

(C)野澤亘伸／集英社

【デジタル限定】髙村梨々花写真集「幕が上がる」(C)野澤亘伸／集英社