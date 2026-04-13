１３日の債券市場で、先物中心限月６月限は続落。原油高による国内物価の上振れが意識されるなか、現物債市場では１０年債利回りが一時２．４９０％と約２９年ぶりの高水準をつけた。



パキスタンで１１～１２日に行われた米国とイラン和平協議は合意に至らず、トランプ米大統領は１２日に米海軍がホルムズ海峡への船舶の出入りを封鎖する措置を始めると表明。これを受けて時間外取引の米原油先物が上昇し、債券にはインフレ圧力の高まりを懸念した売りが先行した。債券先物は朝方に１２９円２７銭をつけたあとは下げ渋ったものの、中東情勢の先行き不透明感を背景とした金利の先高観から戻りは限定的。時間外取引で米長期金利が上昇していることが円債の重荷となったようだ。



午前１１時の先物６月限の終値は、前週末比３０銭安の１２９円５２銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午前１１時時点で前週末に比べて０．０４０％高い２．４７０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS