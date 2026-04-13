プーマ×SMIDEL,LILY BROWNなどマッシュスタイルラボ5ブランドがコラボ。シューズラインナップを公開！

プーマ ジャパンは5月6日、ロープロファイルシューズ「H-STREET（エイチストリート）」をベースとしたマッシュスタイルラボの5ブランドとのコラボレーションモデルのコレクションを発売します。

■SNIDELやFRAY I.Dなど5ブランドの世界観・感性が反映したデザイン

同コレクションでは、SNIDEL（スナイデル）、FRAY I.D（フレイ アイディー）、LILY BROWN（リリー ブラウン）、Mila Owen（ミラ オーウェン）、emmi（エミ）の5ブランドの持つ世界観や感性を反映させたラインアップを展開します。

「H-STREET SNIDEL」は、ピンクにシルバーを組み合わせ、フェミニンさと洗練さを兼ね備えた1足に仕上げています。インソールにはダブルネームを施しました。

「H-STREET FRAY I.D」は、シルバーを基調に異素材を組み合わせた、アクティブスタイルのデザイン。アパレルには撥水性やUVカット機能を備え、デザイン性と機能性を両立させました。

「H-STREET LILY BROWN」は、スタイリングのメインとなる存在感のあるデザインに仕上げています。シューズのほかにも、ブランドならではのディテールを取り入れたアパレルやアクセサリーも展開し、トータルでのスタイリングを提案。

「H-STREET MILA OWEN」は、スウェード素材にライムイエローとセージを掛け合わせたカラーリングが特徴です。スタイリングに応じてアレンジが可能な2種類のシューレースを付属しています。

「H-STREET EMMI」は、ブラウンとピンクのカラーコンビネーションに、光沢感のあるメッシュやラメディテールを取り入れています。シューレースは2種類付属。

発売に先駆けて、ルミネ新宿 ルミネ2（4月13日〜19日）・阪急うめだ本店（4月29日〜5月5日）にて開催する期間限定のコンセプトストア「WELLNESS STYLE LAB」では、先行販売を行います。

■商品概要

商品名：H-STREET SNIDEL

希望小売価格：1万3,200円

商品名：H-STREET FRAY I.D

希望小売価格：1万3,200円

商品名：H-STREET LILY BROWN

希望小売価格：1万3,200円

商品名：H-STREET MILA OWEN

希望小売価格：1万6,500円

商品名：H-STREET EMMI

希望小売価格：1万3,200円

（フォルサ）