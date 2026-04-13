ミセス『うたコン』で朝ドラ『風、薫る』主題歌「風と町」をTV初披露
4月14日の『うたコン』は「“朝ドラ”特集 美しき人生賛歌」と題し、朝ドラにまつわる名曲が届けられる。
■HANAは宇多田ヒカル「花束を君に」をカバー
Mrs. GREEN APPLEは、現在放送中の連続テレビ小説『風、薫る』主題歌「風と町」をテレビ初披露する。さらにドラマ主演の見上愛、上坂樹里が主題歌に寄せる思いをメッセージで届ける。
HANAのCHIKA・NAOKO・YURI は『とと姉ちゃん』の主題歌で宇多田ヒカルの「花束を君に」を、石丸幹二は中島みゆきが歌った『マッサン』の主題歌「麦の唄」をそれぞれ披露する。これまで朝ドラを彩った名曲の数々も、貴重なドラマ映像とともに届ける。
そして、デビュー55周年を迎えた小椋佳が登場。まさにこれぞ人生賛歌とも言える「愛燦燦」、そして布施明に提供し大ヒットした「シクラメンのかほり」を歌う。
また、放送日の4月14日は熊本地震の発生からちょうど10年の節目。熊本出身の島津亜矢が故郷への思いをこめ、熊本弁で綴られた名曲「帰らんちゃよか」を披露する。
デビュー40年目を迎えた坂本冬美、さらに2025年の『紅白歌合戦』でのパフォーマンスが話題を呼んだHANAが、最新曲を披露する。
■曲目（アーティスト50音順）
「麦の唄」石丸幹二
「愛燦燦」小椋佳
「シクラメンのかほり」小椋佳
「遠い昔の恋の歌」坂本冬美
「帰らんちゃよか」島津亜矢
「花束を君に」HANA（CHIKA・NAOKO・YURI）
「Bad Girl」HANA
「風と町」Mrs. GREEN APPLE
■番組情報
NHK総合『うたコン』
04/14（火）19:57～20:42
※NHKONE（新NHKプラス）同時配信／見逃し番組配信（放送後1週間）あり
※NHKホールから生放送
司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー
出演：石丸幹二、小椋佳、坂本冬美、島津亜矢、HANA、Mrs. GREEN APPLE
■関連リンク
番組サイト
https://www.web.nhk/tv/an/utacon/pl/series-tep-1J9MXY5QX2