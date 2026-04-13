日経225先物：13日正午＝470円安、5万6530円
13日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比470円安の5万6530円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万6357.4円に対しては172.60円高。出来高は2万477枚となっている。
TOPIX先物期近は3734.5ポイントと前日比12.5ポイント安、現物終値比12.72ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56530 -470 20477
日経225mini 56530 -460 300019
TOPIX先物 3734.5 -12.5 29806
JPX日経400先物 33810 -85 1750
グロース指数先物 733 -7 1883
東証REIT指数先物 1904 +2.5 76
株探ニュース
TOPIX先物期近は3734.5ポイントと前日比12.5ポイント安、現物終値比12.72ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56530 -470 20477
日経225mini 56530 -460 300019
TOPIX先物 3734.5 -12.5 29806
JPX日経400先物 33810 -85 1750
グロース指数先物 733 -7 1883
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