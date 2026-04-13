　13日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比470円安の5万6530円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万6357.4円に対しては172.60円高。出来高は2万477枚となっている。

　TOPIX先物期近は3734.5ポイントと前日比12.5ポイント安、現物終値比12.72ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56530　　　　　-470　　　 20477
日経225mini 　　　　　　 56530　　　　　-460　　　300019
TOPIX先物 　　　　　　　3734.5　　　　 -12.5　　　 29806
JPX日経400先物　　　　　 33810　　　　　 -85　　　　1750
グロース指数先物　　　　　 733　　　　　　-7　　　　1883
東証REIT指数先物　　　　　1904　　　　　+2.5　　　　　76

株探ニュース