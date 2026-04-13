チョコプラ長田、愛車の800万円超の光岡“100台限定車”を公開「“6台目の車”納車でございます」 発売時「『ケンメリ』みたい」と話題
お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平（45）が、13日までに更新された、お笑いトリオ・パンサーの向井慧（40）とのYouTubeチャンネル『向井長田のくるま温泉ちゃんねる』に出演。昨年12月にインスタグラムで報告していた“6台目の車”が納車されたことを報告した。
【写真】かっこよすぎる…長田が購入した光岡自動車『M55』（Zero Edition）内外装全部見せ
この日の動画は向井ではなく、シソンヌ・長谷川忍（47）とお届け。その長谷川に「ペースがおかしい」とツッコまれながらも「今月2台目」と報告。自身の購入した車を紹介した。
長田が購入した車は、光岡自動車が創業55周年記念コンセプトモデルとして2023年11月に公開した『M55 CONCEPT』（エムダブルファイブ コンセプト）の市販モデル。25年生産販売台数を限定100台として正式発表し、24年11月22日よりミツオカ取扱拠点にて抽選販売による申し込み受付を開始。抽選販売の申込み受付期間は2025年1月19日までだったが、わずか10日で応募者数が350人に達し、受付を終了していた激レアモデルとなる。メーカー希望価格は808万5000円。同モデル発表時にはSNSで「『ケンメリ』みたい」「『チャレンジャー』っぽい」と話題になっていた。
長田は「見事抽選に当たりまして、買います。買いました。納車でございます」とあらためて報告し、「いや、かっこいい！」とほれぼれ。旧車、アメ車のテイストを残しながら「中身は最新でございます」と話した。
そして、いざ初ドライブへ。助手席に座った長谷川が「いい音！」と話すほどの低音を響かせながら、夕焼けのレインボーブリッジを快調に飛ばした。
また、長田は自身のインスタグラムにも「6台目【MITSUOKA M55】」というコメントと共に、愛車を公開した。
【写真】かっこよすぎる…長田が購入した光岡自動車『M55』（Zero Edition）内外装全部見せ
この日の動画は向井ではなく、シソンヌ・長谷川忍（47）とお届け。その長谷川に「ペースがおかしい」とツッコまれながらも「今月2台目」と報告。自身の購入した車を紹介した。
長田は「見事抽選に当たりまして、買います。買いました。納車でございます」とあらためて報告し、「いや、かっこいい！」とほれぼれ。旧車、アメ車のテイストを残しながら「中身は最新でございます」と話した。
そして、いざ初ドライブへ。助手席に座った長谷川が「いい音！」と話すほどの低音を響かせながら、夕焼けのレインボーブリッジを快調に飛ばした。
また、長田は自身のインスタグラムにも「6台目【MITSUOKA M55】」というコメントと共に、愛車を公開した。