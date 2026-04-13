◇MLB レンジャーズ5−2ドジャース(日本時間13日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは初回に大谷翔平選手の先頭打者ホームランで先制するも逆転負けで連勝が止まりました。

初回、先発の佐々木朗希投手は、安打と四球で無死1、2塁のピンチをつくりますが、中軸を3者連続三振。無失点で切り抜けます。

直後の攻撃では、大谷選手がサイ・ヤング賞2度受賞のジェーコブ・デグロム投手から、初球の97.9マイル(約157キロ)のストレートを完璧にとらえ、ライトスタンドへの2試合連続先頭打者ホームラン。今季5号ソロで先制します。

援護を受けた佐々木投手は先頭打者に四球を与えるなど、1死2、3塁とされますが、エセケル・デュラン選手をスライダーで空振り三振。前日2ホーマーの好調ブランドン・ニモ選手はファウルフライに打ち取りました。

ところが3回は、先頭打者のエバン・カーター選手にストレートをライトスタンドへ運ばれ同点へ。さらに2アウトから安打と暴投、四球でピンチを招き、ジョシュ・スミス選手にタイムリーを浴び、勝ち越されました。

佐々木投手は4回も四球を出しながらジェーコブ・バーガー 選手を三振に仕留め、4回94球、5安打、6奪三振、5四球、2失点で降板。最速98.3マイル(約158キロ)を記録しますが、94球のうちストライクが53球と毎回四球を与える結果となりました。

打線はデグロム投手の前に初回以降得点を奪えず。5回は2アウト2塁で大谷選手を申告敬遠で勝負避けられ、続くカイル・タッカー選手は三振に倒れました。

すると6回、2番手のエドガルド・エンリケス投手が先頭打者に四球を与えると、悪送球でピンチが拡大。3番手のジャック・ドライヤー投手に代わりましたが、内野ゴロの間に1点を失います。

反撃したい打線は7回、安打と四球で1死1、2塁で大谷選手の打席を迎えますが、左腕ジェーク・ラッツ投手の初球をとらえきれず、内野フライ。それでも続くタッカー選手がライトへのタイムリーで１点差に迫ります。

ところが直後の8回、前の回から登板する4番手のベン・カスペリアス投手が安打、四球で無死1、2塁とされ、ウィル・クライン投手がマウンドに上がるもタイムリーや暴投で2失点。終盤に突き放され、3連勝とはなりませんでした。

大谷選手は2試合連続一発を含む3打数1安打2四球で今季打率.286へ。昨季から46試合連続出塁としています。

また投手陣は佐々木投手が4回2失点で今季2敗目。5投手が登板し、計10四球、7イニングで先頭打者を出すなど、リズムに乗れませんでした。