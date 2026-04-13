お笑いコンビ、ナイツ土屋伸之（47）が13日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に生出演。合格した美大の名前を初めて明かした。

土屋は10日、自身のインスタグラムで、2年間予備校に通いながら美大受験に挑戦していたことを報告。「この度晴れて念願の美術大学への進学が叶いました」と明かしている。

今回、土屋は左足骨折の松本明子に代わり代役で進行を務めた。土屋は合格した大学名を伏せていたが、今放送で初言及。「私が今、通っている大学は日本大学芸術学部でございます」と前置きした上で「高田（文夫）先生の後輩になります！」と語った。日芸出身の高田文夫氏が「出ました。あそこが一番難しいんだろ？」と言うと、土屋は「大変でした。何とか入れました」と明かした。

日大芸術学部の美術学科に合格。「今日も1コマ目もあったので、ギリギリになった」と明かした。東京・江古田のキャンパスから向い、有楽町のスタジオにはギリギリ到着したという。ナイツの2人は同局系「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）でレギュラー出演中。「何、座学してるんだ、朝9時から」と土屋自らツッコミを入れた。さらに「ラジオショー」終わりで5限の授業に戻るという。

今後については「編入学を受けて。4年制の大学、創価大出てるので。順調だったら3年なんですけど。単位が取れれば。卒業証書もらったら見せます」と語った。受験科目はデッサンと面接だという。「日大以外もいっぱい受けた」と明かした。