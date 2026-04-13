【UTコレクション「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」】 4月24日 発売予定 価格： MEN（全4種） 各1,990円 KIDS（全4種） 各990円

ユニクロは、UTコレクション「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」を4月24日に発売する。MENサイズとKIDSサイズが各4種類あり、価格はMENサイズが各1,990円、KIDSサイズが各990円。オンラインストアでは8時15分より販売開始となる。また一部店舗では、販売開始日が異なる場合がある。

本商品は、4月24日に公開予定の映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の壮大な物語の世界観をデザインに取り入れたTシャツ。映画公開を記念して誕生した、新たなUTコラボレーションで、公開初日と同日に販売開始となる予定。

「UTコレクション『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』」商品ラインナップ

MEN

サイズ：XS～4XL

価格：各1,990円

KIDS

【ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー UT】

サイズ：100～160

価格：各990円

【ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー UT】

【コレクション概要】

発売日：4月24日

展開

MEN Tシャツ（4柄） 1,990円 XS～4XL

KIDS Tシャツ（4柄） 990円 100～160

※100・XS・XXL・3XL・4XLサイズは、オンラインストアのみでの取り扱いとなります。

販売店舗：ユニクロ全店およびオンラインストア

(C) Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.