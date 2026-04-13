【DAISOのラメ】が可愛い！！ 即GET推奨な「大人のヘビロテコスメ」見つけたーーッ♡

大人でも気軽に楽しめそうなラメ入りコスメが【ダイソー】に登場しているみたい。今回は、ひと塗りでうるっと輝くアイシャドウスティックと、見た目も可愛いリップグロスをご紹介します。どちらもプチプラとは思えない即GET推奨のアイテム。華やかなラメ入りコスメはこの春のヘビロテアイテムとして活躍する予感！

便利な繰り出し式のアイシャドウ

【ダイソー】「&.涙袋アイシャドウスティック グロッシーホワイト」\110（税込）

持ち運びやすく使いやすい、繰り出し式のアイシャドウスティック。チップやブラシが不要で、片手でサッと塗れるのが便利です。涙袋メイクに使いやすいカラーで、狙った場所へピンポイントに光を入れられそうです。

涙袋メイクにぴったりなうるうるラメ

グロッシーホワイトは、うるうるとした細かいラメ入りで、目元を華やかに見せてくれそう。白すぎないので肌に馴染みやすいのも大人が使いやすいポイント。さまざまなコスメのレビューを紹介している@hukusuke831さんによると「乾燥しにくく、日中使ってても汚く崩れにくくて結構良かった！」とのことで評価は高め。

アクセサリーのようなチェーン付きリップグロス

【ダイソー】「kyumme チェーン付き シャイニーリップグロス」\330（税込）

一見、キーホルダーのようなこちらはリップグロス。バッグやポーチに付ければアクセサリー感覚で持ち歩けて、ちょっとしたアクセントになりそうです。アラフォーに似合うコスメやメイクを紹介している@hau_beauty_roomさんは、「4色発売されていた中、気になる2色をGET！」とコメント。重ね付けしてもかわいいので全色集めたくなりそうです。

大人の春メイクにもぴったり

こちらは、クリアカラーにオーロララメがきらめく＜01bマーメイド＞。クリアベースなので手持ちのリップに重ねて使うのもおすすめです。光の角度で色が変わるオーロララメは、唇に立体感と透明感をプラスしてくれそう。大人の春メイクにも映えるリップグロスです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hukusuke831様、@hau_beauty_room様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri